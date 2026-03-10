महिला सशक्तीकरणाचा संदेश देत चाकणमध्ये मॅरेथॉन
चाकण, ता. १० : महिला दिनानिमित्त श्री. एस. पी. देशमुख शिक्षण संस्थेच्या विद्यानिकेतन इंग्लिश मीडियम स्कूल, चाकण व विद्याव्हॅली इंटरनॅशनल स्कूल, राक्षेवाडी यांच्या वतीने महिला मॅरेथॉन व विविध सांस्कृतिक कार्यक्रम उत्साहपूर्ण वातावरणात पार पडला. महिला सशक्तीकरणाचा प्रभावी संदेश देणाऱ्या या उपक्रमाला महिलांचा उत्स्फूर्त प्रतिसाद लाभला.
कार्यक्रमाची सुरुवात मार्केटयार्ड, चाकण येथे करण्यात आली. प्रारंभी माधुरी घोडेकर यांनी उपस्थितांचे स्वागत केले. चाकण मार्केटयार्ड येथे महात्मा ज्योतिबा फुले व क्रांतिज्योती सावित्रीबाई फुले यांच्या पुतळ्यास मान्यवरांच्या हस्ते पूजन करून अभिवादन केले.
यावेळी उपस्थित सर्व महिलांचे एस. पी. देशमुख शिक्षण संस्थेतर्फे गुलाबी रंगाचे फेटे परिधान करून स्वागत केले. गुलाबी फेट्यांनी सजलेला परिसर महिला शक्ती, ऐक्य आणि आत्मविश्वासाचे प्रतीक बनला होता. त्यानंतर मान्यवरांच्या हस्ते टाळ्या वाजवून महिला मॅरेथॉनला प्रारंभ केला.
या मॅरेथॉनमध्ये सहभागी झालेल्या महिलांनी पारंपरिक साडी परिधान करून स्पर्धेचा क्रमांक असलेला बॅच लावून सहभाग नोंदविला.
सर्व स्पर्धक धावत श्री संग्रामदुर्ग किल्ला, चाकण येथे अंतिमस्थळी पोहोचले. तेथे सरस्वती माता, राजमाता जिजाऊ व क्रांतिज्योती सावित्रीबाई फुले यांच्या प्रतिमांना मान्यवरांच्या हस्ते पुष्पहार अर्पण करून पूजन केले. विविध क्षेत्रातील मान्यवरांचा शाल व पुष्प देऊन सन्मानपूर्वक सत्कार केला. यामध्ये डॉ. रेणुका साळुंखे, नगरसेविका विजय तोडकर, तृप्ती जगनाडे, नीता शेवकरी, शांताबाई धाडगे, नाशिक पोलिस अधिकारी श्वेता तारू यांचा समावेश होता. या कार्यक्रमाला विद्याव्हॅली इंटरनॅशनल स्कूलच्या प्राचार्या स्वाती रणदिवे, विद्यानिकेतन इंग्लिश मीडियम स्कूलचे प्राचार्य दीपक शिंदे, विद्याव्हिजन किड्डीज गार्डनच्या प्राचार्या निलम सिंह, विद्यानिकेतन इंग्लिश मिडीयम, चाकण शाखेच्या प्राचार्या रैना मून यांचीही उपस्थिती होती.
विद्यार्थिनी स्वरा बाळसराफ, इंद्रजा साळुंखे यांनी ‘उठ उठ नारी, आता घे ग तू भरारी’ हे स्फूर्तीगीत सादर केले. विद्यानिकेतन इंग्लिश मीडियम स्कूल चाकणच्या सर्व शिक्षिकांनी स्त्रीशक्तीला अभिवादन करणारे प्रेरणादायी गीत सामूहिक स्वरात सादर केले.
विद्या व्हिजन किड्डीज गार्डनच्या प्राचार्या निलम सिंह यांनी नारीशक्तीचा गौरव करणारी कविता सादर केली. शिक्षिका सुवर्ण भगत यांनी भाषण केले. मॅरेथॉन स्पर्धेत प्रीतम राम लोहकने यांनी प्रथम क्रमांक, सविता विलास बेंद्रे यांनी द्वितीय, भाग्यश्री निखिल बिरदवडे यांनी तृतीय क्रमांक पटकाविला. विजेत्यांना मान्यवरांच्या हस्ते प्रमाणपत्र व आकर्षक भेटवस्तू देऊन गौरविले. तसेच आदर्श पारंपरिक वेशभूषा सादर करणाऱ्या विद्यार्थिनींना विशेष प्रमाणपत्र देण्यात आले. मॅरेथॉन स्पर्धेत उत्साहाने सहभागी झालेल्या सर्व स्पर्धकांनाही प्रमाणपत्र देऊन त्यांचा उत्साह वाढविण्यात आला.
रोहिणी वैद्य व माधुरी घोडेकर यांनी सूत्रसंचालन केले. संस्थेच्या सीईओ डॉ. रोहिणी देशमुख, संचालक हर्षल देशमुख, प्राचार्य यांच्या मार्गदर्शनाखाली नियोजन करण्यात आले. संध्या टिळेकर यांनी आभार मानले.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.