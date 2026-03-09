कल्याणशेट्टी महाविद्यालयातील विद्यार्थिनींनी व्यवसायाभिमुख कौशल्ये आत्मसात करावीत : जागतिक महिला दिनानिमित्त महिला विकास कक्षाचे आवाहन
अक्कलकोट : येथे कल्याणशेट्टी महाविद्यालयात जागतिक महिला दिनानिमित्त कौशल्य विकास कार्यशाळेत सहभागी प्राध्यापिका व विद्यार्थी.
‘विद्यार्थिनींनी व्यवसायाभिमुख
कौशल्ये आत्मसात करावीत’
अक्कलकोट, ता. ९ : सीमावर्ती भागातील विद्यार्थिनींना स्वर्गीय पंचप्पा कल्याणशेट्टी यांनी शिक्षणाची द्वारे खुली केली त्यामुळे विद्यार्थिनींनी शिक्षणासोबतच विविध कौशल्ये आत्मसात करून आर्थिकदृष्ट्या स्वावलंबी झाले पाहिजे असे आवाहन महिला विकास कक्षाच्यावतीने जागतिक महिला दिनानिमित्त करण्यात आले.
महर्षी विवेकानंद समाजकल्याण संस्था संचलित मातोश्री गुरुबसव्वा कल्याणशेट्टी महाविद्यालयात जागतिक महिला दिनानिमित्त कौशल्य विकास कार्यशाळा आयोजित करण्यात आली होती. त्यावेळी व्यासपीठावर राष्ट्रीय सेवा योजनेच्या कार्यक्रम अधिकारी डॉ. शीतल झिंगाडे-भस्मे, मधुबाला लोणारी, शीतल फुटाणे, हर्षदा गायकवाड उपस्थित होते. कार्यक्रमाचे प्रास्ताविक प्राचार्य डॉ. एस. आर. लोखंडे यांनी केले,
प्रा. मधुबाला लोणारी म्हणाल्या की, शिवणकाम, ब्युटी पार्लर, फॅशन डिझाइनिंग, बेकरी, संगणक प्रशिक्षण, डिजिटल मार्केटिंग अशा अनेक क्षेत्रांत विद्यार्थ्यांना प्रशिक्षण घेऊन स्वतःचा व्यवसाय सुरू करता येतो. सूत्रसंचालन प्राध्यापिका डॉ.शीतल झिंगाडे भस्मे यांनी तर प्रा. जनाबाई चौधरी यांनी आभार मानले.
