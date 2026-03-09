मंचर येथे कर्तृत्ववान स्त्रियांचा सन्मान
मंचर, ता. ९ : जागतिक महिला दिनानिमित्त मंचर (ता. आंबेगाव) येथील क्रीडा संकुल परिसर विकासकामाचा शुभारंभ रविवारी (ता. ८) करण्यात आला.
युवती आणि युवकांना पोलिस भरतीपूर्व सरावासाठी आवश्यक सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी क्रीडा संकुलात विविध कामांसाठी ३ कोटी रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आल्याची माहिती माजी सहकार मंत्री दिलीप वळसे पाटील यांनी दिली.
मंचरक्रीडा संकुलाच्या आवारात रविवारी (ता. ८) झालेल्या कार्यक्रमात विविध क्षेत्रांत उल्लेखनीय कार्य करणाऱ्या महिलांचा सन्मान करण्यात आला. त्यावेळी वळसे पाटील म्हणाले, ‘‘क्रीडा संकुलासाठी मंजूर असलेल्या ३ कोटींपैकी दीड कोटी रुपये निधी प्राप्त झाला आहे. अधिकारी व संबंधितांनी काम करताना दर्जाबाबत कोणतीही तडजोड करू नये. सहा महिन्याच्या आत काम पूर्ण करावे,क्रीडा संकुल व परिसराच्या विकासासाठी निधी कमी पडू दिला जाणार नाही. पोहण्याचा तलाव, व्यायामासाठी आधुनिक साहित्य येथे उपलब्ध आहे.’’
या कार्यक्रमाला म्हाडाचे अध्यक्ष शिवाजीराव आढळरावपाटील, देवेंद्र शहा, भीमाशंकर कारखान्याचे अध्यक्ष बाळासाहेब बेंडे, बाजार समितीचे सभापती नीलेश थोरात, जिल्हा क्रीडा अधिकारी जगन्नाथ लकडे, तहसीलदार डॉ. सचिन वाघ, गटविकास अधिकारी प्रमिला वाळुंज, आंबेगाव तालुका क्रीडा अधिकारी शोभा पालवे, मंचरच्या नगराध्यक्ष राजश्री गांजाळे उपनगराध्यक्ष लक्ष्मण थोरात उपस्थित होते. आदर्श शिक्षक पुरस्कार विजेत्या मृणाल गांजाळे, योगिता बुट्टे, जयश्री थोरात, वीणा सदगीर, रेखा वळसे, भारती डोंगरे यांच्यासह २१ महिलांचा सन्मान करण्यात आला. ॲड. राहुल पडवळ यांनी प्रास्ताविक केले.
