पुरंदरच्या निवडणुकीत उमटला ‘गुलाबी’ ठसा
सासवड, ता. ७ : लोकशाहीच्या उत्सवात महिला शक्तीचा जागर करत पुरंदर तालुक्यातील हिवरे येथील विशेष ‘महिला मतदान केंद्र’ आज आकर्षणाचा केंद्रबिंदू ठरले. परिसरात या आगळ्यावेगळ्या उपक्रमाची चर्चा रंगली असून, निवडणूक प्रक्रियेतही ‘महिला राज’ असल्याचे प्रकर्षाने दिसून आले.
तालुक्यातील २३५ केंद्रांवर शनिवारी (ता. ७) सकाळी जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती निवडणुकीसाठी मतदानाला उत्साहात सुरुवात झाली. मात्र, पश्चिम भागातील हिवरे येथील केंद्र क्रमांक दोनचे दृश्य काहीसे वेगळे आणि विलोभनीय होते. निवडणूक निर्णय अधिकारी वर्षा लांडगे यांच्या कल्पनेतून हे केंद्र विशेष ‘महिला मतदान केंद्र’ म्हणून घोषित केले होते. या केंद्राचे वैशिष्ट्य म्हणजे येथे निवडणूक ड्यूटीवर असलेल्या केंद्र अध्यक्ष मधुबाला कोल्हे यांच्यासह पाचही कर्मचारी महिलाच होत्या.
केंद्राच्या प्रवेशद्वारापासून ते मतदान कक्षापर्यंत सर्वत्र गुलाबी फुग्यांची आकर्षक सजावट केली होती. केवळ आतच नव्हे, तर केंद्राच्या बाहेरील परिसरात मतदारांना मार्गदर्शन करण्यासाठी आणि माहिती देण्यासाठी गुलाबी साडी परिधान केलेल्या महिला स्वयंसेवक तैनात होत्या. या ‘पिंक बूथ’मुळे महिला मतदारांमध्ये उत्साहाचे वातावरण दिसून आले.
