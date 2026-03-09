रानमसलेत विविध स्पर्धांनी महिला दिन साजरा
WDL26B02724
रानमसले ः
रानमसलेत विविध स्पर्धांनी महिला दिन उत्साहात
वडाळा ः रानमसले ग्रामपंचायत, सोनसखी आणि मनस्वी महिला ग्रामसंघ रानमसले यांच्या संयुक्त विद्यमाने जागतिक महिला दिन साजरा करण्यात आला. या कार्यक्रममध्ये महिलांसाठी विविध स्पर्धा घेऊन त्यांना बक्षीस वितरण करण्यात आले. यावेळी राजमाता जिजाऊ प्रतिमेचे पूजन मान्यवरांच्या हस्ते करण्यात आले.
यावेळी उपसरपंच रमेश सुतार, डॉ. अमृता साठे, मुख्याध्यापिका प्रतिभा साठे, ग्रामपंचायत सदस्य भैरवनाथ हावळे, बालाजी गरड, सुनील सिरसट, रोहिणी कुंभार आदी उपस्थित होते. यावेळी संगीत खुर्ची, तळ्यात मळ्यात, फुगा फोडणे या स्पर्धा घेण्यात आल्या. स्पर्धेत विजेत्या विजेता महिला प्रियांका ओंकार गरड, सरस्वती तायाप्पा गरड, सोनम नितीन गजघाटे, जयश्री पोतदार, अश्विनी नागेश पाटील, अनिता सचिन वाघमारे, मयुरी प्रवीण गरड, शितल पोपट गरड, या महिलांना मान्यवरांच्या हस्ते बक्षीस वितरण करण्यात आले. सोनसखी महिला ग्रामसंघाच्या अध्यक्ष अर्चना गरड, कोषाध्यक्ष लता शेरखाने, मनस्वी महिला ग्राम संघाच्या कोषाध्यक्ष सविता गरड तसेच उमेद अभियानाच्या बचत गट प्रेरिका रोहिणी कुंभार, सोनम गजघाटे, ज्योती माळी आदींनी परिश्रम घेतले.
