अखंडित पाण्यासाठी काम सुरू

पुणे - पुणे महानगरपालिका प्रशासनाने आता पेठांच्या परिसरात चोवीस बाय सात पाणीपुरवठा योजनेचे काम सुरू करण्याचा निर्णय घेतला आहे, त्याची सुरुवात रास्ता पेठ येथून करण्यात येणार आहे. आता बातम्या ऐकण्यासाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप पाणीपुरवठ्याच्या समस्येवर उपाय म्हणून महापालिकेने समान पाणीपुरवठा योजना फेब्रुवारी २०१८ मध्ये हाती घेतली आहे, त्यासाठी सुमारे २ हजार ५५० कोटी रुपये खर्च अपेक्षित आहे. पीएमसीने बाँडच्या माध्यमातून २०० कोटी रुपये जमा केले. तसेच, या योजनेसाठी २०१८ पासून पाणीपट्टीच्या शुल्कातदेखील वाढ करण्यास सुरुवात केली आहे. या प्रकल्पाचे काम डिसेंबर २०१९ पासून सुरू झाले असून, एल ॲण्ड टी आणि जैन इरिगेशन हे काम करीत आहे. पीएमसीने शहराला ३२८ जिल्हा मीटर क्षेत्रामध्ये (डीएमए) विभागले आहे, जेणेकरून शहरातील काही भागात पाणीपुरवठा आणि वितरण तपासणे महापालिकेला शक्‍य होणार आहे. तसेच, या मीटरच्या माध्यमातून पाण्याचे प्रवाह, बाह्यप्रवाह, पाणीचोरी, गळती इत्यादींची तपासणी करून त्यावर अंकुश ठेवणे शक्‍य होणार आहे.

Web Title: Work on the water intact by municipal