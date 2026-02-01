बरड जिल्हा परिषद शाळेतील इयत्ता सातवीतील दोन विद्यार्थिनींची वर्ल्ड रेकॉर्डमध्ये नोंद
ईश्वरी, ज्ञानेश्वरीची विक्रमी कामगिरी
दोघींचीही नोंद वर्ल्ड रेकॉर्डमध्ये; शाळेतर्फे सत्कार
राजाळे, ता. १ : बरड (ता. फलटण) येथील जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळेतील इयत्ता सातवीतील ईश्वरी हनुमंत पवार हिने अवघ्या ३६ मिनिटांत सात किलोमीटर विनाथांबा माउंटन रन धाव पूर्ण करून २०० पायऱ्या सलग गतीसह पूर्ण केल्या. त्याबद्दल लंडन बुक ऑफ वर्ल्ड रेकॉर्डमध्ये तिचे नाव नोंदले गेले.
ईश्वरीने कोथळे ते शिंगणापूर मंदिरापर्यंतची आव्हानात्मक धाव यशस्वीरीत्या पूर्ण केली. बालवयातच तिने उच्चांकी विक्रम प्रस्थापित केला. बरड शाळेतील सातवीतील ज्ञानेश्वरी बापू लंगुटे हिने सीट ॲण्ड रिच या लवचिकता सिद्ध करणाऱ्या आव्हानात्मक व्यायाम प्रकारात १५ इंच एक सेंटीमीटर असा उच्चांकी विक्रम ॲथलेटिक्स बुक ऑफ वर्ल्ड रेकॉर्डमध्ये नोंदवला.
या दोन्ही खेळाडूंना ए. के. ॲथलेटिक्स ॲकॅडमीचे अजित कर्णे यांचे मार्गदर्शन मिळाले. दोन्ही खेळाडूंच्या बालवयातील महत्त्वपूर्ण यशाबद्दल केंद्रप्रमुख श्री. धुमाळ, गटशिक्षणाधिकारी चन्नया मठपती, मुख्याध्यापक श्री. नाळे, शाळा व्यवस्थापन समितीचे अध्यक्ष बापूराव गावडे, सदस्य, सरपंच प्रकाश लंगुटे, बरडचे ग्रामस्थ, पालक, शाळेतील शिक्षक यांनी दोन्ही यशस्वी खेळाडूंचे कौतुक करून अभिनंदन केले.
बरड : यशस्वी विद्यार्थिनींचा सत्कार करताना मान्यवर. (अमोल पवार ः सकाळ छायाचित्रसेवा)
