पंढरपुरातील यमाई तलावाला अजितदादा पवार यांचे नाव द्यावे; राष्ट्रवादी युवक काॅंग्रेसची मागणी
पंढरपूर ः येथील यमाई तलाव परिसराला स्व. अजित पवार यांचे नाव द्यावे, यामागणीचे लेखी निवेदन मुख्याधिकारी महेश रोकडे यांना देताना राष्ट्रवादी युवक कॉंग्रेसचे श्रीकांत शिंदे, महमंद वस्ताद, सुधीर भोसले, दिगंबर सुडके, वर्षा शिंदे.
पंढरपूर, ता. १६ ः येथील यमाई तलावाला दिवगंत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे नावे द्यावे, अशी मागणी राष्ट्रवादी युवक कॉंग्रेसचे प्रदेश सरचिटणीस श्रीकांत शिंदे यांनी केली आहे. या संदर्भात सोमवारी (ता.१६) नगरपालिकेचे मुख्याधिकारी महेश रोकडे यांना निवदेन देण्यात आले आहे. यावेळी राष्ट्रवादी युवक कॉंग्रेसचे पदाधिकारी उपस्थित होते.
स्व. अजित पवार यांनी पंढरपूरसाठी भरभरून निधी दिला. पंढरपूर शहरातील यमाई तलावाचे सुशोभीकरण करण्यात आले. याच दरम्यान माजी आमदार प्रशांत परिचारक व नगरसेवकांनी यमाई तलावामधील गाळ काढून हा तलाव एक पर्यटनस्थळ व्हावे, म्हणून आग्रही भूमिका घेतली होती. त्यावेळी अजित पवार यांनी तातडीने यासाठी मदत करून हे काम पूर्ण केले. अजित पवारांची आठवण कायम राहावी म्हणून येथील यमाई तलाव परिसराला लोकनेते अजितदादा पवार स्मृती तलाव असे नाव द्यावे, अशी मागणी श्रीकांत शिंदे यांनी केली आहे. शहराध्यक्ष मुहम्मद उस्ताद, महिला जिल्हाध्यक्ष वर्षा शिंदे, जिल्हा उपाध्यक्ष दिगंबर सूडके, युवक शहराध्यक्ष अमोल परबतराव, माजी शहराधक्ष सुधीर भोसले, जिल्हा सरचिटणीस सारंग महामुनी, सूरज पेंडाल, जिल्हा युवक उपाध्यक्ष प्रदीप तांदळे, शहर कार्याध्यक्ष प्रदीप निर्मळ, शहर उपाध्यक्ष संजय म्हमाने, धीरज टिकोरे, साईनाथ बडवे आदी उपस्थित होते.
