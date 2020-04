पुणे - क्रेडिट कार्डचा वापर करून वस्तू खरेदी केल्या असतील, तर त्याचे बिल तातडीने भरा. या बिलाचे हप्ते भरण्यास तीन महिन्यांची मुभा दिली असली, तरी त्यावर व्याज मात्र सुरू राहणार आहे. त्यामुळे तीन हप्ते भरले नाही, तर तुम्हाला 36 ते 42 टक्के व्याज भरावे लागेल. एक लाख रुपयांचे बिल झाले, तर सुमारे पंधरा हजार रुपये जादा भरावे लागण्याची शक्‍यता आहे. - बातम्या ऐकण्यासाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप लॉकडाऊनमुळे बॅंकांनी गृह, वाहन आणि अन्य कर्जांचे हप्ते भरण्यास तीन महिने मुभा दिली परंतु, त्यावर व्याज सुरू राहणार आहे. म्हणून बॅंक तज्ज्ञही शक्‍य असल्यास तीन महिने हप्ते भरण्याचा सल्ला देत आहेत. कारण हप्ते भरले नाही, तर व्याजासह अतिरिक्त हप्ते ग्राहकांना भरावा लागणार आहेत. क्रेडिट कार्डसाठी देखील हाच नियम लागू आहे. त्यामुळे क्रेडिट कार्डची बिले चुकती करण्याचा सल्ला बॅंक अधिकारी देत आहेत. ग्राहकांनी कर्ज घेतले आणि त्याचे हप्ते वेळेवर भरले नाही, तर सिबिल रेकॉर्ड खराब होण्याची शक्‍यता असते. लॉकडाऊनच्या परिस्थितीमध्ये तीन महिने कर्जाचे हप्ते भरले नाही, तर त्याचा सिबिल रेकॉर्डवर परिणाम होणार नाही. परंतु, या तीन महिन्यांचे हप्ते भरले नाही, तर व्याज मात्र माफ होणार नाही. त्यामुळे आर्थिक भुर्दंड बसू शकतो. क्रेडिट कार्ड हे खिशात पैसे नसतील, तर उपयोगी पडते. परंतु त्याची परतफेड वेळेवर करावी लागते.

