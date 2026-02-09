कंत्राटी वायरमनच्या मुलाची ‘पंचायती''त एन्ट्री

पाईट, ता. ९ : खेड तालुक्यातील वाशेरे पंचायत समिती गणातील राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे सदस्य म्हणून अत्यंत दुर्गम भागातील कंत्राटी वायरमन हांडेमामांचा मुलगा दिनेश चिंतामण हांडे (वय २३) हा खेड तालुक्यातीलच नाही तर संपूर्ण जिल्ह्यातील व कदाचित राज्यातील सर्वांत कमी वयाचा सदस्य ठरला आहे.
सविस्तर माहिती अशी की, खेड तालुक्याच्या शेवटचे टोक असलेल्या विराम भलवडी गावच्या केवळ २०० लोकवस्तीच्या तांबडेवाडीचे चिंतामण सखाराम हांडे यांचा दिनेश हा मुलगा. वडील हांडेमामा खेड तालुक्याच्या पश्चिम भागात गेली २५ ते ३० वर्षे महावितरणच्या माध्यमातून कंत्राटी वायरमन म्हणून घराघरांत परिचित असलेले. हांडेमामा दिवसरात्र,उन्हापावसात शेतकऱ्यांना मदत करणारे तर आई मोलमजुरी करून घर सांभाळणारी. दिनेश यांच्या घरात कोणताही राजकीय वारसा नाही. दिनेश हा आदिवासी समाजातील तरुण असून उच्चशिक्षण घेत आहे. गेली तीन ते चार वर्षांपासून तो खासगी संस्थेच्या माध्यमातून खेड तालुक्यातील अत्यंत दुर्गम भागात स्वतःचा लॅपटॉप घेऊन गावोगाव शासनाच्या विविध योजना मिळून देण्यासाठी गोरगरिबांना मदत करीत आहे.मग त्यात लाडकी बहीण योजना असो की ज्येष्ठांना आधार मिळेल, अशी शासकीय योजना मिळवून देणे असो. विद्यार्थ्यांना विविध प्रकारचे दाखले अत्यंत कमी दरात देण्याचे काम दिनेश करत आहे. आपले उच्च शिक्षण घेत वडिलांचा सामाजिक कार्याचा वसा गोरगरिबांची सेवा करीत दिनेश पुढे चालवत आहे. दिनेशच्या याच कामाची दखल घेऊन माजी आमदार दिलीप मोहिते-पाटील, जिल्हा दूध संघाचे संचालक अरुण चांभारे व पंचायत समितीचे माजी सभापती सुरेश शिंदे यांनी या तरुणाला उमेदवारी देऊन सामाजिक कार्य करण्याची संधी गाव नाही तर तालुक्यात दिली; मात्र कोणतीही निवडणूक म्हटली की त्यासाठी खर्च हा आलाच. दिनेशची आर्थिक परिस्थिती अत्यंत हलाखीची व बेताची; मात्र या उच्चशिक्षित तरुण उमेदवारासाठी पश्चिम भागातील वाशेरे गणातील बहुसंख्य गोरगरीब जनतेने वर्गणी गोळा करून दिनेशला मदतीचा हात दिला आणि पश्चिम भागासाठी आज दिनेशच्या विजयाने इतिहास घडला.
अरुण चांभारे यांची पकड मजबूत
माजी जिल्हा परिषद सदस्य व जिल्हा दूध संघाचे संचालक अरुण चांभारे यांनी पाच वर्षांपूर्वी झालेला पराभव पचवत पुन्हा या गटावरील पकड मजबूत ठेवून वाडा-वाशेरे गटातून आदिवासी समाजातील उच्चशिक्षित तरुण समीर काळुराम सुपे व वाशेरे गणातून दिनेशला दिवसरात्र प्रयत्न करून निवडून आणण्यात यश मिळवले.
