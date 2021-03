विश्रांतवाडी(पुणे) : लोहगाव येथील विष्णू (तात्या) खांदवे (वय ३५, रा. हरणतळे वस्ती, लोहगाव) यांनी झाडाला दोरीच्या सहाय्याने गळफास लावून आत्महत्या केली. ही घटना गुरुवारी सायंकाळी घडली. याप्रकरणी विमानतळ पोलीस ठाण्यात आकस्मिक मृत्यूची नोंद झाली आहे. विष्णू यांच्या अचानक जाण्याने संपूर्ण लोहगाव व त्यांचा मित्र परिवार हळहळ व्यक्त करत आहे. अधिक तपास पोलीस निरीक्षक गांधले करत आहेत.



Web Title: Youth death by strangle himself from tree lohegaon pune