मायणीत गुरुवारी १६ वे युवा ग्रामीण साहित्य संमेलन
मायणीत उद्या युवा ग्रामीण साहित्य संमेलन
संमेलनाध्यक्षपदी साहित्यिक डॉ. रफीक सूरज; स्वागताध्यक्ष सुरेंद्र गुदगे
मायणी, ता. १० : येथील कला व वाणिज्य महाविद्यालयाच्या वतीने अग्रणी महाविद्यालय योजनेंतर्गत १६ व्या युवा ग्रामीण साहित्य संमेलनाचे आयोजन गुरुवारी (ता. १२) करण्यात आले आहे. संमेलनाच्या अध्यक्षपदी ज्येष्ठ साहित्यिक डॉ. रफीक सूरज, तर स्वागताध्यक्षपदी मायणी शिक्षण संस्थेचे अध्यक्ष सुरेंद्र गुदगे यांची निवड करण्यात आलेली आहे.
संस्थेच्या जगन्नाथराव जाधव स्मृती भवनात संमेलनाचे आयोजन करण्यात आले असून, पहिल्या सत्रात संमेलनाचे उद्घाटन होणार आहे. सलग १६ वर्षे महाविद्यालयात ग्रामीण साहित्य संमेलन आयोजनामागील भूमिका साहित्यिक डॉ. श्यामसुंदर मिरजकर स्पष्ट करणार आहेत. स्वागताध्यक्ष सुरेंद्र गुदगे यांच्या हस्ते उपस्थित सर्व लेखक, कवींचे स्वागत आणि यथोचित सन्मान करण्यात येणार आहे. स्वागताध्यक्ष सुरेंद्र गुदगे यांच्या मनोगतानंतर संमेलनाध्यक्ष डॉ. रफीक सूरज यांचे मुख्य भाषण होणार आहे. संमेलनाच्या दुसऱ्या सत्रात ॲड. शुभदा कुलकर्णी (वडूज) लिखित ''कल्लोळ गोंदणांचा'' या कवितासंग्रहाचे प्रकाशन मान्यवरांच्या हस्ते होणार आहे, तसेच ग्रामीण कथाकार प्रा. सुभाष खोत (आष्टा) यांचे विनोदी कथाकथन होणार आहे. तिसऱ्या सत्रात ‘वापसा’कार कवी शिवाजी बंडगर (सांगोला) यांच्या अध्यक्षतेखाली कविसंमेलन होणार असून, सूत्रसंचालन गझलकार महेश मोरे (निमसोड) हे करणार आहेत. कवी संमेलनामध्ये किरण अहिवळे (फलटण), शाहीर नारायण कदम (धोंडेवाडी), बाळासाहेब कांबळे, रंजना सानप, कुंदा कांबळे-लोखंडे, अंजली गरवारे, प्रकाश भोंगाळे, वंदना लिपारे (सर्व मायणी), प्रदीपकुमार भांदिर्गे (मोराळे), सोपान शिंदे (चितळी), डॉ. हेमांगिनी माने, प्रकाश शिंदे (विटा), महादेव भोकरे (वडूज), भगवान वायदंडे यांच्यासह पौर्णिमा वेदपाठक, संजय धोत्रे, प्रदीप भिसे, श्रेया शिंदे, विजय कदम, ऐश्वर्या साळुंखे आदी महाविद्यालयीन विद्यार्थी कविता सादर करणार आहेत. नवोदित कवींना सहभागी करून घेतले जाणार आहे. संमेलनस्थळी नाग-नालंदा प्रकाशनाच्या वतीने ग्रंथ प्रदर्शन व विक्रीची व्यवस्था करण्यात आली आहे.
संमेलनाध्यक्षांचा परिचय
साहित्यिक प्रा. डॉ. रफीक सूरज सध्या जयवंत महाविद्यालय, इचलकरंजी येथे मराठी विभागप्रमुख व प्राध्यापक पदावर कार्यरत आहेत. त्यांचे सोंग घेऊन हा पोर (२०११), चिडीचूप्प (२०२२) हे कवितासंग्रह; आभाळ (१९९०), बेबस(२०१३), पायाड(२०२०) हे कथासंग्रह; रहबर (२००६) ही कादंबरी प्रकाशित आहे. याशिवाय आवडनिवड (२००८), महानगरीय कविता : नवे वळण, नवे परिमाण (२०२१), भारतीय साहित्याचे निर्माते : रणजित देसाई (२०२१) हे समीक्षाग्रंथ प्रकाशित आहेत. शिवाजी विद्यापीठाने बी. ए. भाग २ साठी नेमलेल्या ''समकालीन मराठी कविता'' या काव्यसंग्रहात त्यांच्या चार कवितांचा समावेश आहे, तसेच इयत्ता दहावीच्या पाठ्यपुस्तकात त्यांच्या एका कवितेचा समावेश आहे.
चौकट
संमेलनास लाभलेले अध्यक्ष
ज्येष्ठ विचारवंत डॉ. आ. ह. साळुंखे, डॉ. द. ता. भोसले, साहित्यिक वसंत केशव पाटील, कवी प्रमोद कोपर्डे, लेखिका नीलम माणगावे, कवी एकनाथ पाटील, कवी गोविंद पाटील, ज्येष्ठ अभ्यासक प्रा. बाबूराव गुरव, विचारवंत डॉ. राजेंद्र कुंभार, कवी प्रा. प्रदीप पाटील, कादंबरीकार नामदेव माळी, डॉ. भारत पाटणकर
दरम्यान, प्राचार्य डॉ. गोरोबा खुरपे यांच्या मार्गदर्शनाखाली प्रा. शिवशंकर माळी, डॉ. शौकतअली सय्यद कार्यक्रमाची पूर्वतयारी करीत आहेत.
छायाचित्र
डॉ. रफीक सूरज ( चष्मा & रेघांचा सदरा)
कवी शिवाजी बंडगर (पांढरा सदरा, लाल बॅकग्राऊंड)
कथाकार प्रा. सुभाष खोत ( गोल गळ्याचा शर्ट, निळे बॅकग्राऊंड)
03259, 03260, 03261
