नांदेड फाटा येथे भर रस्त्यावर तरुणाचा खून; महिन्याच्या आत घडलेल्या दुसऱ्या घटनेने परिसरात दहशत

किरकटवाडी (पुणे) : सिंहगड रस्त्यावरील नांदेड फाट्यावर गुरुवार ( दि. 12) नोव्हेंबर रोजी रात्री नऊ वाजेच्या दरम्यान मोठ्या प्रमाणात वाहनांची ये-जा असताना भर रस्त्यावर एका तरुणावर पाच जणांनी कोयते, लोखंडी रॉड व विटांनी जीवघेणा हल्ला करत ठार मारल्याची गंभीर घटना घडली आहे. नांदेड फाटा परिसरात महिन्याच्या आत घडलेल्या दुसऱ्या खुनाच्या घटनेने परिसरात मोठ्या प्रमाणात दहशतीचे वातावरण पसरले आहे.



अजय शिवाजी शिंदे (वय 21, रा. गोसावी वस्ती, जाधव नगर, नांदेड, ता. हवेली) असे मृत्यू झालेल्या तरुणाचे नाव असून पूर्ववैमनस्यातून हा खून करण्यात आला असल्याची माहिती मिळत आहे. राहुल संपकाळ, रोहित संपकाळ, दुर्वेश उर्फ दुर्ग्या, सुधीर उर्फ सुध्या आणि पृथ्वी उर्फ चिराग (सर्व राहणार नांदेड ता.हवेली, जि. पुणे) अशी हल्लेखोरांची नावे असून सर्व आरोपी फरार आहेत.



दरम्यान घटनेची माहिती मिळताच घटनास्थळी हवेली पोलिस ठाण्याचे पोलीस निरीक्षक सदाशिव शेलार, सहाय्यक पोलिस निरीक्षक नितीन नम, पोलिस हवालदार संजय शेंडगे, पोलिस नाईक दिनेश कोळेकर, पोलिस कॉन्स्टेबल संतोष भापकर, राजेंद्र मुंढे, महेंद्र चौधरी, पोलिस मित्र सुदीप पोळ हे दाखल झाले होते. सर्व आरोपींच्या विरोधात हवेली पोलिस ठाण्यात खुणाच्या गुन्ह्याची नोंद करण्यात आली असून फरार झालेल्या आरोपींच्या शोधासाठी पथके तयार करण्यात आली आहेत. याप्रकरणी अधिक तपास पोलिस निरीक्षक सदाशिव शेलार करत आहेत. वाढत्या गुन्हेगारीने नागरिक- व्यावसायिकांमध्ये भीती नांदेड फाटा परिसरात मागील महिन्यात 18 ऑक्टोबर रोजी यश कांबळे या तरुणाची हत्या करण्यात आली होती. ती घटना ताजी असतानाच आता अजय शिंदे या तरुणाची भर चौकात हत्या करण्यात आल्याने परिसरातील व्यावसायिक व सामान्य नागरिक यांच्यामध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे. वाढती गुन्हेगारी मोडीत काढण्यासाठी पोलिस प्रशासनाने अशा गुन्हेगारांवर कठोर कारवाई करून कायद्याचा धाक बसवावा, अशी मागणी नागरिक व व्यावसायिक करत आहेत. संपादन - सुस्मिता वडतिले

Web Title: A youth was killed on Bhar Road in Nanded Fata on Thursday