हनुमानवाडी येथे कृषिकन्यांनी शून्य उर्जेवर आधारित शीतकक्षाची उभारणी केली
कृषिकन्यांकडून शीतकक्षाची उभारणी
हनुमानवाडीत शेतकऱ्यांसाठी शून्य ऊर्जेवर आधारित उपक्रम
उंब्रज, ता. ९ : ग्रामीण कृषी जागरूकता आणि कृषी औद्योगिक कार्यानुभव कार्यक्रमांतर्गत जयवंतराव भोसले कृष्णा कॉलेज ऑफ ॲग्रिकल्चरच्या कृषिकन्यांनी शून्य ऊर्जेवर आधारित शीतकक्षाची उभारणी केली असून, या विषयावर हनुमानवाडी (ता. कऱ्हाड) येथील शेतकऱ्यांना याची माहिती व प्रात्यक्षिक दाखविण्यात आले.
यामध्ये शून्य ऊर्जेवर आधारित शीतकक्षाची उभारणी कमी खर्चात आणि सहज उपलब्ध होणाऱ्या वस्तूंचा वापर करून करता येते. फळांची साठवण कमी तापमान आणि योग्य आर्द्रतेमध्ये केल्यास त्यांचा साठवण कालावधी वाढविणे शक्य आहे. शीतकक्षातील साठवणुकीमुळे फळे जास्त काळ टिकतात. त्यामुळे फळांची होणारी नासाडी टाळता येते. फळांची शीतगृहातील साठवण काढणीनंतर फळांमध्ये काही जैविक आणि रासायनिक क्रिया होत असतात, फळे कमी तापमान व योग्य आर्द्रतेमध्ये साठवल्यास या क्रियांचा वेग मंदावतो. त्यामुळे फळांचा साठवण कालावधी वाढण्यास मदत होते. असे वातावरण तयार करण्यासाठी शीतगृहाची आवश्यकता भासते. शीतगृहाची उभारणी ही अत्यंत महागडी असून, ती सर्वसामान्य शेतकऱ्याला आर्थिकदृष्ट्या परवडणारी नसते. त्यांच्यासाठी शून्य ऊर्जेवर आधारित शीतकक्ष उभारणे फायद्याचे ठरते. विद्यार्थिनींना प्रत्यक्ष कृतीतून कामाचे कौशल्य मिळणे हा या कार्यक्रमाचा मुख्य उद्देश आहे.
यासाठी प्राचार्य डॉ. अशोक फरांदे, कार्यक्रम समन्वयक प्रा. दीपक भिलवडे, कार्यक्रम अधिकारी प्रा. प्रवीण पाटील, प्रा. अमोल आडके, प्रा. रोहित पवार यांचे विद्यार्थिनींना मार्गदर्शन लाभले.
यामध्ये संस्कृती पाटील, अनुजा फडतरे, श्रेया साबळे, तनिशा शेख, स्नेहा शेट्टी, सानिका शिंगटे, श्रेया वाघ या विद्यार्थिनी अभियानात सहभागी झाल्या होत्या.
हनुमानवाडी : येथे शून्य ऊर्जेवर आधारित शीतकक्षाची उभारणी हे प्रात्यक्षिक सादर करताना विद्यार्थिनी व उपस्थित शेतकरी.
