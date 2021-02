Budget 2021: सुपर्ब बजेट! नीती आयोगाचे प्रमुख अमिताभ कांत यांच्याकडून कौतुक

Union Budget 2021 : केंद्रीय अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात आज 1 फेब्रुवारी रोजी अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी अर्थसंकल्पाचे सादरीकरण केले. अर्थमंत्री म्हणून त्यांनी सादर केलेले हे तिसरे बजेट आहे. लेदर ब्रिफकेसचा पायंडा मोडून मोदी सरकारने 'वहिखात्या'तून बजेट आणण्याचा प्रघात सुरु केला होता.

मात्र, कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर यंदा पेपरलेस बजेट सादर करण्यात आले आहे. उतरत्या कळीला लागलेली अर्थव्यवस्था सावरण्यासाठी सरकार काय तरतूद करते, याकडे देशाचं लक्ष लागलं होतं. आज सकाळी 11 वाजल्यापासून अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी बजेटच्या सादरीकरणास सुरवात केली. 'आत्मनिर्भर भारतासाठी बजेट' असं या बजेटचं वर्णन अर्थमंत्र्यांकडून करण्यात आलं आहे.

Superb Budget. It'll not only accelerate us in pre-COVID period recovery stage but also provide a direction for 3-4 yrs. Govt focussed on infrastructure & asset monetisation this time...Shows Govt's thinking that it's essential to involve pvt sector in long run: NITI Aayog CEO pic.twitter.com/bHvFOyQGkh

— ANI (@ANI) February 1, 2021