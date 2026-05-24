Todays Gold Price: महाग होत चाललेल्या पेट्रोल-डिझेलमुळे सोनं होतंय स्वस्त! तीन कारणं; आज पुन्हा घसरण, नवे दर जाणून घ्या

Gold-Silver Price Drop India: पेट्रोल-डिझेलचे भाव सातत्याने वाढत आहेत, तर दुसरीकडे सोन्याच्या दरात मोठी घसरण पाहायला मिळत आहे. फेब्रुवारी २०२६ मध्ये इराण युद्ध सुरू झाल्यापासून आतापर्यंत सोन्याच्या किमतीत तब्बल १८,००० रुपयांची, तर चांदीच्या किमतीत तब्बल १.२१ लाख रुपयांची विक्रमी घसरण झाली आहे..सोन्याचा आजचा भाव काय?'इंडिया बुलियन अँड ज्वेलर्स असोसिएशन'च्या आकडेवारीनुसार, २४ कॅरेट सोन्याचा भाव १,५७,४८४ रुपये, २२ कॅरेट सोन्याचा भाव १,४४,८३५ रुपये, १८ कॅरेट सोन्याचा भाव १,१८,५८८ रुपये तर १४ कॅरेट सोन्याचा भाव ९२,४९८ रुपये इतका आहे. तसेच चांदी प्रति किलो २,६०,००० रुपये आहे..तेल महाग होत असताना सोनं का स्वस्त होतंय?युद्धासारख्या जागतिक तणावामुळे आंतरराष्ट्रीय गुंतवणूकदारांमध्ये चिंतेचे वातावरण आहे. अशा अनिश्चिततेच्या काळात गुंतवणूकदार सोन्यामधील आपले पैसे काढून घेत आहेत आणि ते आपल्याकडे रोख रकमेच्या स्वरूपात सुरक्षित ठेवत आहेत. यामुळे सोन्याची मागणी घटून भाव घसरत आहेत. तेल महाग झाल्यामुळे जगभरात महागाई वाढली आहे. महागाई नियंत्रणात आणण्यासाठी अमेरिकेची मध्यवर्ती बँक 'फेडरल रिझर्व्ह' आगामी काळात व्याजदरात कपात करण्याची शक्यता पूर्णपणे मावळली आहे. जेव्हा व्याजदर चढे राहतात तेव्हा अमेरिकन डॉलर आणि सरकारी बॉन्ड मजबूत होतात. गुंतवणूकदारांना सोन्यावर कोणतेही व्याज मिळत नाही, त्यामुळे ते सोन्याऐवजी डॉलर किंवा यूएस बॉन्डमध्ये गुंतवणूक करणे अधिक फायदेशीर मानतात..दरम्यान, आंतरराष्ट्रीय बाजारात 'स्पॉट गोल्ड'चा दर ४,५५९ डॉलर प्रति औंसवरून २६ डॉलरने घसरून ४,५१६.७५ डॉलर प्रति औंसवर आला आहे. तर भारतीय बाजारात मल्टी कमोडिटी एक्सचेंजमध्ये सोन्याचा भाव १,५८,५८८ रुपये प्रति १० ग्रॅमवर ट्रेंड करत आहे.