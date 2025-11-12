Premium|GST 2.0 : बचत उत्सव! ‘कन्झम्प्शन फंडा’त गुंतवणूक करण्याची योग्य वेळ!

वसंत कुलकर्णी, ज्येष्ठ गुंतवणूक सल्लागारvasant@vasantkulkarni.comगणपती ते दिवाळी हा भारतात खरेदीचा हंगाम समजला जातो. या हंगामात २२ सप्टेंबरपासून वस्तू आणि सेवाकर सुधारणा (जीएसटी २.० सुधारणा) लागू झाल्या. दिवाळीच्या आठवड्यात (२० ते २६ ऑक्टोबर) दरम्यान ग्राहकांच्या क्रयशक्तीत मोठी वाढ दिसून आली. सरकारच्या मते ‘जीएसटी बचत उत्सव’ हा जीएसटी दरकपातीचे फायदे अंतिम ग्राहकांपर्यंत पोहोचल्याचे फलित आहे. या वाढीव क्रयशक्तीचा लाभ घेण्यासाठी गुंतवणूकदारांनी ‘कन्झम्प्शन फंडा’त गुंतवणूक करणे हिताचे ठरेल..वस्तू व सेवाकर (जीएसटी) दरकपातीमुळे विशेषतः इलेक्ट्रॉनिक्स आणि ग्राहकोपयोगी वस्तूंच्या विक्रीत मोठी वाढ झाली. दैनंदिन वापराच्या महत्त्वाच्या वस्तूंच्या किमती कमी झाल्या आहेत; या सर्वांमुळे क्रयशक्तीत लक्षणीय वाढ झाली आहे. ही वाढ आर्थिक वर्ष २०२५-२६ च्या दुसऱ्या आणि तिसऱ्या तिमाहीत ‘जीडीपी’च्या आकडेवारीत ही वाढ प्रतिबिंबित होईल. या वाढीव क्रयशक्तीचा लाभ घेण्यासाठी गुंतवणूकदारांनी ‘कन्झम्प्शन फंडा’त गुंतवणूक करणे हिताचे ठरेल. यासाठी टाटा इंडिया कन्झम्प्शन फंड हा एक उत्तम पर्याय आहे. हा एक उपभोगकेंद्रित कंपन्यांत गुंतवणूक करणारा ओपन-एंडेड इक्विटी फंड आहे. या योजनेचे गुंतवणूक उद्दिष्ट भारतातील उपभोगकेंद्रित क्षेत्रातील कंपन्यांच्या इक्विटी/इक्विटी संबंधित साधनांमध्ये किमान ८० टक्के मालमत्तेची गुंतवणूक करून दीर्घकालीन भांडवलवृद्धी मिळवणे हे आहे. सोनम उदासी हे टाटा म्युच्युअल फंडाचे वरिष्ठ निधी व्यवस्थापक या फंडाचे नियुक्त निधी व्यवस्थापक आहेत. हा फंड ग्राहककेंद्रित मॅक्रो इकॉनॉमिक सेक्टरचा भाग असलेल्या कंपन्यांच्या इक्विटी आणि इक्विटी संबंधित साधनांमध्ये गुंतवणूक करतो. या फंडाचा गुंतवणूक परीघ 'ॲम्फी'च्या वर्गीकरणाचे पालन करून निश्चित केला आहे. हा फंड मागील नऊ वर्षांपासून अस्तित्वात असून, येत्या डिसेंबर महिन्यात दशकपूर्ती करेल..

काही दिवसांपूर्वी एका विश्लेषकाशी चर्चा करताना एक महत्त्वाचा मुद्दा त्यांनी मांडला. तो असा, कंपन्यांच्या करात २०२०मध्ये सरकारने कपात केली. कंपन्यांच्या आजच्या नफ्यातील १५ ते २० टक्के वाढ ही या करकपातीमुळे झाली आहे. जीएसटी करकपात या हंगामापुरती मर्यादित नाही आणि ग्राहकांची क्रयशक्ती ही वाढतच जाणार आहे. मागणी वाढल्यामुळे खरेदी वाढत जाईल. जीएसटी करप्रणाली अधिक गतिमान बनवण्याच्या दृष्टिकोनातून ही कपात आवश्यक होती. जुन्या करप्रणालीत शून्य टक्के, पाच टक्के, १२ टक्के, १८ टक्के आणि २८ टक्के असे दर होते. नव्या प्रणालीत शून्य टक्के, पाच टक्के, १८ टक्के आणि ४० टक्के असे दर आहेत. कर संकलनातील वाढ ही दोन कारणांनी होते. पहिले कारण म्हणजे वस्तूंच्या वाढणाऱ्या किमती आणि वस्तूंची वाढणारी मागणी. जीएसटी २.० सुधारणा लागू झाल्यावर करसंकलनात नक्कीच वाढ होईल. सध्या जीएसटी करसंकलन दरमहा दोन लाख कोटी रुपयांच्या जवळपास पोहोचले आहे. त्यामुळे सरकारने कराचे दर कमी करून त्याचा फायदा ग्राहकांना देण्याचे धाडस जीएसटी परिषदेने दाखविले. अर्थमंत्र्यांनी, २२ सप्टेंबर रोजी जीएसटी २.० सुधारणा लागू झाल्यापासून देशभरातील ५४ दैनंदिन वापराच्या वस्तूंच्या किमती कमी झाल्याचे सांगितले. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी स्वातंत्र्यदिनाच्या भाषणात या सुधारणांची घोषणा केली, त्यानंतर राज्ये आणि केंद्राच्या प्रतिनिधींसह जीएसटी परिषदेने तीन सप्टेंबर रोजी झालेल्या बैठकीत जीएसटी २.० सुधारणेला मान्यता देण्यात आली आणि २२ सप्टेंबरपासून ती लागू करण्यात आली..क्रयशक्तीत वाढबाजाराची आकडेवारी संकलित करणाऱ्या संस्थांच्या अहवालानुसार, गेल्या वर्षीच्या नवरात्रीच्या तुलनेत विक्रीत २०-२५ टक्क्यांनी वाढ झाली आहे. गेल्या चार महिन्यांपासून अन्नधान्याच्या किमती घसरत आहेत. जीएसटीमधील सुधारणांमुळे अन्नधान्याच्या किमती कमी होत आहेत. इलेक्ट्रॉनिक वस्तूंची मागणी वाढत आहे, ज्याचा थेट परिणाम इलेक्ट्रॉनिक उत्पादनावर होत आहे, जो आता दुहेरी अंकी वार्षिक ‘आपण गेल्या वर्षीचा (भारताचा) जीडीपी आकडा पाहिला, तर जीडीपीचा आकार ३३५ लाख कोटी रुपये आहे, त्यापैकी २०२ लाख कोटी रुपये उपभोग (कन्झम्प्शन) आहे आणि गुंतवणूक ९८ लाख कोटी रुपये आहे. देशाचे दरडोई उत्पन्न वाढत असताना दरवर्षी उपभोग नैसर्गिकरित्या वाढतो. परंतु, जीएसटी सुधारणांमुळे, उपभोगात लक्षणीय वाढ होईल आणि यावर्षी क्रयशक्ती १० टक्क्यांहून अधिक वाढण्याची शक्यता आहे, म्हणजेच गेल्या वर्षीच्या तुलनेत या वर्षी अतिरिक्त वापर २० लाख कोटी रुपयांचा होण्याची शक्यता आहे, असे या अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. ग्राहकांच्या क्रयशक्तीतील वाढीमुळे गुंतवणुकीत वाढ होण्याची अपेक्षा आहे, ज्यामुळे वृद्धीदर वाढेल आणि जीएसटी सुधारणांमुळे अर्थव्यवस्थेत क्रयशक्ती आणि गुंतवणूक यांच्यातील दुवा सुदृढ झाला आहे, हे दिसून येईल..

भारताच्या दरडोई उत्पन्नाच्या ढाच्यामध्ये मोठा बदल होत आहे. उच्च-मध्यम आणि श्रीमंत कुटुंबांचा वाटा २०१० मध्ये ११.१ टक्क्यांवरून २०३५ मध्ये जवळजवळ २४ टक्क्यांपर्यंत वाढण्याचा अंदाज आहे. याचा अर्थ असा, की चारपैकी एका भारतीय कुटुंबाची खर्च करण्याची क्षमता (डिस्पोझेबल इन्कम) वाढेल. खर्च करण्याची क्षमता वाढल्याने स्थावर मालमत्ता आणि सोने हे संपत्तीच्या परिणामाला चालना देत आहेत, ज्यामुळे श्रीमंत कुटुंबांमध्ये आत्मविश्वास आणि खरेदी करण्याची क्षमता वाढत आहे. वर उल्लेख केलेल्या दिवाळीच्या आठवड्यात सोन्याची खरेदी आजपर्यंतच्या एका दिवसाच्या उत्सवी विक्रीचे विक्रम तोडणारी ठरली. मागील वर्षाच्या तुलनेत दिवाळीच्या उत्सवी दिवसांत ही वाढ १०५ टक्के होती. दरडोई उत्पन्न आणि खर्च करण्याच्या क्षमतेतील वाढ हे पुढील दशकात क्रयशक्ती वाढीला मोठी चालना देतील. अधिकाधिक कुटुंबे उच्च उत्पन्नाच्या वर्गात जात असताना, जीवनावश्यक वस्तूंपासून जीवनशैली उत्पादने, सेवा आणि प्रीमियम ब्रँडकडे निर्णायकपणे वळण्याची अपेक्षा आहे. .दरडोई उत्पन्नात वाढीची अपेक्षाफ्रँकलिन टेम्पल्टनच्या ‘बियाँड नेसेसिटीज: इंडियाज अॅफ्लुएन्स-ड्रिव्हन ग्रोथ’ या अहवालानुसार, भारताचे दरडोई उत्पन्न २०१० मध्ये १,३६० डॉलरवरून २०३१ पर्यंत जवळजवळ ५,२४२ डॉलरवर पोहोचण्याचा अंदाज आहे. आर्थिक वर्ष २०२५ मध्ये दरडोई उत्पन्न २,६०० अमेरिकी डॉलरपेक्षा जास्त होऊन २०३० पर्यंत ५,००० अमेरिकी डॉलरपर्यंत पोहोचण्याचा अंदाज असल्याने, प्रीमियमायझेशन आणि मध्यमवर्गाच्या वाढत्या संख्येमुळे एकूण क्रयशक्तीत बिगरआवश्यक वस्तूंचा वाटा ३६ टक्क्यांवरून ४३ टक्क्यांपर्यंत वाढण्याची अपेक्षा आहे, असे अहवालात नमूद केले आहे. दीर्घकालीन ग्राहकांचा वर्तणुकीत बदल अनावश्यक बाबींवर खर्च (मनोरंजन, हॉटेल-रेस्टॉरंट, सुट्टीतील प्रवास यांसारखे खर्च) १९५० च्या दशकात १५ टक्क्यांवरून सध्या ३६ टक्क्यांपर्यंत वाढला आहे आणि आर्थिक वर्ष २०३० पर्यंत तो ४३ टक्क्यांपर्यंत वाढण्याची अपेक्षा आहे. काही वर्षांपूर्वी अनेक कुटुंबात सुट्टीतील पर्यटन ही बाब 'गावाला जाणे' इथपर्यंत मर्यादित होती. आता प्रत्येक सुट्टीत पर्यटनाला जाणे ही बाब (बिगरआवश्यक) वार्षिक खर्चाची गोष्ट बनली आहे. हे खर्च करण्याच्या वाढत्या क्षमतेचे द्योतक आहे. भारतीयांच्या बचतीचा दर आठ टक्के या नीचांकी पातळीवर येणे हे वाढत्या क्रयशक्तीचा पुरावा आहे. ग्राहकाभिमुख वस्तू, प्रवास आणि जीवनशैलीशी निगडित खर्चात कोविड महासाथीनंतर वाढ झाल्यामुळे बचतीचा दर घटल्याचे रिझर्व्ह बँकेच्या अहवालात समोर आले आहे. घरखरेदी, शिक्षण आणि वैयक्तिक कर्जांसाठी घेतलेल्या कर्जात मोठी वाढ झाल्याचे दिसते. तसेच क्रेडिट कार्डावर केलेले खर्च (हेसुद्धा एक प्रकारचे कर्जच असते) असे अनेक पुरावे वाढत्या क्रयशक्तीचे समर्थन करतात..

श्रीमंत कुटुंबांची खर्च करण्याची क्षमता प्रीमियम वर्गातील बाजारपेठेतील वस्तूंचा खप वेगाने वाढत आहे. प्रीमियम डिटर्जंट मानक प्रकारांसाठी सात टक्क्यांच्या तुलनेत २६ टक्क्यांनी वाढत आहे, तर नियमित चहाच्या विक्रीवाढीचा दर १० टक्क्यांच्या गतीने वाढत आहे, तर ग्रीन टीच्या विक्रीतील वाढ २५ टक्के आहे. ग्राहक वस्तूचा दर्जा आणि नाममुद्रेच्या अनुभवाला प्राधान्य देत असल्याचे दिसत आहे. एकूण क्रयशक्तीत उच्च मध्यम वर्गातील २० टक्के कुटुंबांचे योगदान सुमारे ८५ टक्के आहे, ज्यामुळे श्रीमंती थाटाचा खर्च वाढत असल्याचे दिसत आहे. उपभोगाचा (कन्झम्प्शनचा वाटा) एकूण देशांतर्गत उत्पादनात (जीडीपी) जवळजवळ ६० टक्के आहे. या अहवालात अशी अपेक्षा आहे, की येत्या दशकात श्रीमंत कुटुंबांची खर्च करण्याची क्षमता (डिस्पोझेबल इन्कम) हा अर्थव्यवस्थेच्या वाढीचा मुख्य स्रोत असेल. वाढती खर्च करण्याची क्षमता, शहरीकरण आणि डिजिटलायझेशन हे बिगरआवश्यक खर्चात वाढ करत असल्याचे दिसत आहे; ज्यामुळे येत्या दशकात भारतात जागतिक स्तरावर सर्वांत मोठी ग्राहककेंद्रित वस्तूंच्या बाजारपेठांपैकी एक असेल. .उत्पन्नातील वाढ आणि वाढती खर्च करण्याची क्षमता भारताचा विकासाचा प्रवास गरजेकडून आकांक्षा-आधारित खर्चाकडे बदलत आहे, श्रीमंत ग्राहकांच्या वाढत्या संख्येमुळे हे परिवर्तन घडत आहे.दिवाळीच्या दिवसांत ११ लाख वाहने विकली गेल्याच्या आणि दर सहा मिनिटाला एक या दराने आलिशान मोटार विकली गेल्याच्या बातम्या वाचनात आल्या. वाचनात आल्या. (या बातमीची सत्यता पडताळून पाहता आली नाही किंवा 'सियाम' किंवा 'फाडा' सारख्या उद्योग संघटनांनी याची अद्याप पुष्टी केलेली नाही.)सरकारी कर्मचाऱ्यांना जानेवारीपासून आठवा वेतन आयोग लागू झाल्याचा क्रयशक्ती वाढीवर सकारात्मक परिणाम करेल. हा लेख लिहीत असताना केंद्रीय मंत्रिमंडळाने आठवा वेतन आयोग लागू करण्याला मंजुरी दिल्याची बातमी आली आहे..

कन्झम्प्शन फंडात पाच ते सात वर्षांसाठी गुंतवणूक करण्यासाठी यापेक्षा अधिक चांगली वेळ नसेल. पुढील महिन्यात टाटा इंडिया कन्झम्प्शन फंडाला दहा वर्षे पूर्ण होतील. हा फंड अस्तित्वात आल्यापासून 'निफ्टी इंडिया कन्झम्प्शन टीआरआय' या निर्देशांकाच्या तुलनेत सातत्याने चांगली कामगिरी केली आहे. जानेवारी २०१६ ते सप्टेंबर २०२५ या कालावधीत सलग तीन वर्षांच्या चलत सरासरी आधारावर, टाटा इंडिया कन्झम्प्शन फंडाने १५.६२ टक्के परतावा दिला असून, याच कालावधीत निफ्टी इंडिया कन्झम्प्शन टीआरआयसाठी १४.२६ टक्के वार्षिक सरासरी परतावा दिला आहे. तीन वर्षांच्या चलत सरासरीनुसार फंडाने ८९ टक्के वेळा मानदंडसापेक्ष कामगिरी केली आहे. सोनम उदासी हे या फंडाचे स्थापनेपासून नियुक्त निधी व्यवस्थापक आहेत. फंडाचा एसआयपी परतावा (ऑक्टोबर २०२० ते सप्टेंबर २०२५) वार्षिक १८.२३ टक्के आहे. अशाप्रकारे गेल्या पाच वर्षांपेक्षा अधिक कालावधीत या फंडाने उत्कृष्ट कामगिरी केल्याचे आकडेवारी सांगते. या फंड 