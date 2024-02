Save Income Tax: नोकरदारांना इनकम टॅक्स वाचविण्यासाठीचे रामबाण उपाय

How to save tax on salary: एप्रिल महिना हा नोकरदार वर्गासाठी तसा अत्यंत महत्वाचा असतो. कारण सगळ्यांच्या नजरा असतात त्या म्हणजे इन्क्रिमेंटवर Incriment . याचसोबत कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या प्रपोज्ड इन्वेस्टमेंटची माहिती देखील कंपनीला द्यायाची असते.

तसचं नवीन आर्थिक वर्षामध्ये Financial Year अनेक कंपन्या कर्मचाऱ्याना CTC मध्ये बदल करून सॅलरीला रिस्ट्रक्चर करण्याचा पर्याय देत असते. Income Tax Saving Plan your Salary From April

जर तुमची कंपनी देखीसल तुम्हाला असा पर्याय देत असेल तरी ही संधी सोडू नका salary structure. कारण टॅक्स Income Tax वाचवण्यासाठीचा हा योग्य पर्याय आहे.

हा पर्याय केवळ एप्रिल महिन्यातच तुमच्याकडे उपलब्ध असू शकतो. यावेळी सॅलरी रिस्ट्रक्चर करत असताना तुम्ही काही पर्यायांचा वापर करुन इनकम टॅक्समध्ये बचत करू शकता income tax savings. यातील काही पर्यायांसाठी तुम्हाला बिलांची आवश्यकता भासू शकते.