कोरोना काळापासून अनेकांनी ट्रेडिंग करण्यास सुरुवात केली. या काळात काहींनी यातून चांगला नफा मिळवला. मात्र प्रत्येकासाठी ट्रेडिंग हे सोप नाही. त्यासाठी पुरेसा वेळ देणं गरजेचं आहे. पुरेसा अभ्यास आणि शोध तसचं रिसर्च करणं गरजेचं असतं. Invesment Tips in Marathi what to do for Bumber Returns from Equity

काही नव्या लोकांसाठी सुरुवातील ट्रेडिंग Trading म्हणजे खूपच रोमांचक आणि आकर्षक काम वाटतं. मात्र बऱ्याचदा या नवशिक्यांना ट्रेडिंगची सुरुवात कशी करावी तसचं बाजारातील चढ-उताराचा सामना कसा करावा याबद्दलच ज्ञान नसतं. तर बऱ्याचदा अर्धवट ज्ञानामुळे मोठा तोटा Loss सहन करावा लागू शकतो. मात्र ट्रेडिंगमध्ये नुकसान होवू शकतं या भितीपोटी ट्रेडिंग करू नये, यापेक्षा त्याचं ज्ञान घेणं जास्त फायदेशीर ठरू शकतं.

ज्यांना ट्रेडिंग सुरु करायचं आहे. त्यांच्यासाठी या टिप्स फायदेशीर ठरू शकतात. या प्रवास सुरू करतानाच तो प्रामाणिकपणे आणि आत्मविश्वासाने सुरू करणं गरजेचं आहे.

कमी काळात जास्त नफा कमवण्याच्या मोहात पडू नका

लवकर नफा मिळवण्याचा प्रयत्न करण्याएवजी कधीही जास्त काळासाठी गुंतवणूक करणं हा चांगला पर्याय असल्याचं एंजलवनचे सिनियर एनालिस्ट ओशो कृष्ण म्हणतात. जोखीम कमी करण्यासाठी तुमच्या गुंतवणुकीच्या पोर्टफोलियोमध्ये विविधता आणण्याचा प्रयत्न करा. तसचं जंक काऊंटर एवजी दर्जेदार स्टॉकवर भर द्या. कोणतीही गुंतवणूक करताना जास्तीत जास्त परतावा मिळवण्यापेक्षा आधी त्यातील जोखीम ध्यानात घ्या.

कधीही अधिक लोक गुंतवणूक करत असलेल्या काऊंटरवर गुंतवणूक करण्याआधी त्यातील जोखीम आणि रिवॉर्ड दोन्ही लक्षात घ्या. केवळ इतरांना फॉलो करू नका. यासाठी रिसर्च करून योग्य पर्याय निवडणं गरजेचं आहे. यासाठीच नियमितपणे आणि शिस्तबद्ध पद्धतीने गुंतवणूक करणं गरजेचं आहे. त्यासोबतच तुम्ही केलेल्या गुंतवणूकीवर तुमचं लक्ष हवं. तुम्हाला अपेक्षित रिटर्नस मिळत आहेत की नाही यासाठी त्याचं वेळोवेळी निरिक्षण करा.

हे देखिल वाचा-

गुंतवणूक करताना लक्ष ठरवण्यासोबतच ते गाठल्यावर तुम्ही बाहेर पडण्यास तयार आहात हे आधीच ठरवणं गरजेचं आहे. रिव्हेंज ट्रेडिंग करून नुकसान भरपाई भरून काढण्याचा प्रयत्न करू नका. कारण हा एक प्रकारचा सापळा आहे. जिथे अधिक जोखीम असते. केवळ एका सेक्टरमध्ये ट्रेडिंग करू नका. त्याचसोबत अगदी कमी काळात ट्रेडिंग करून तुम्ही श्रीमंत बनाल हा विचार आधी डोक्यातून काढा. equity investment

- इक्विटी किंवा शेअर मार्केटमध्ये नवी सुरुवात करणाऱ्यांनी हळू हळू गुंतवणूक वाढवावी.

- दरवर्षी जवळपास १५ टक्क्यानी गुंतवणूक वाढल्यास आपल्याला मार्केटचा अंदाज घेण्यास मदत होईल.

- तुम्ही अगदी हजार ते ५ हजारांपासून सुरुवात करू शकता.

- केवळ एकाच स्टाॅकमध्ये गुंतवणूक न करतात ५-७ स्टॉकमध्ये गुंतवणूक करून त्यावर लक्ष ठेवा.

- एक लक्ष्य डोळ्यासमोर ठेवून कमीत कमी ५ ते १० वर्षांसाठी गुंतवणूक करावी.

- ज्या कंपनीच्या स्टाॅकमध्ये तुम्ही गुंतवणूक करत आहात त्या कंपनीच्या बिझनेस मॉडेलला समजून घेण्याचा प्रयत्न करा.

- कमी काळात मालामाल करण्याचं स्वप्न दाखवणाऱ्या पेनी स्टॉकमध्ये गुंतवणूक करताना सावधगिरी बाळगा. तुम्हाला जी गुंवणूक करायची आहे. त्यातील ५ टक्के किंवा त्याहून कमी गुंतवणूक तुम्ही अशा स्टॉकमध्ये करू शकता.

- कंपनीची बॅलेन्सशीट समजून घेण्याचा प्रयत्न करा.

- जागतिक आणि देशांतर्गत घडामोडींचा शेअर मार्केटवर परिणाम होत असतो. त्यामुळे दररोज अपडेट रहा. जर एखाद्या घडामोडीचा तुम्ही गुंतवणूक केलेल्या सेक्टरवर प्रभाव पडणार असले तर तुम्हाला निर्णय घेणं सोप जाईल.

नियमित आणि संयमाने तुम्ही ट्रेडिंगसाठी वेळ देत राहिलात तर यातून तुम्हाला नक्कीच चांगले रिटर्नस मिळतील.