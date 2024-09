ATM Glitch: काय सांगता! ATM मधून प्रत्येक विड्रॉलमागे 600 रुपये येत आहेत जास्त, गणेश चतुर्थीच्या दिवशी लोकांची झुंबड

ATM Error Leads to Extra Cash Disbursement in Nagpur: एटीएममधून 500 रुपये काढले असता 1100 रुपये मिळत होते, म्हणजेच 600 रुपये अधिक! तसंच, 1000 रुपये विड्रॉल केल्यानंतर लोकांच्या खात्यात 1600 रुपये जमा होत होते. या घटनांची माहिती मिळाल्यानंतर शहरातील इतर नागरिक देखील मोठ्या प्रमाणात एटीएमकडे धावले.

Local resident Arun Mahajan points out the ATM error that caused a rush on Ganesh Chaturthi in Khaparkheda, Nagpur esakal