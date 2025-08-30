RBI Action: आरबीआयची मोठी कारवाई; खासगी क्षेत्रातील बँक अडचणीत, ग्राहकांवर काय परिणाम होणार?

भारतीय रिझर्व्ह बँकेने बंधन बँकेवर नियमांचे उल्लंघन केल्याबद्दल 44.7 लाख रुपयांचा दंड ठोठावला. तपासात बँकेने काही कर्मचाऱ्यांना कमिशन दिल्याचे व खात्यांच्या डेटामध्ये छेडछाड केल्याचे आढळले. आरबीआयने स्पष्ट केले की या कारवाईचा ग्राहकांच्या व्यवहारांवर परिणाम होणार नाही..Bandhan Bank Faces RBI Action: भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (RBI) खासगी क्षेत्रातील बंधन बँकेवर तब्बल 44.7 लाख रुपयांचा दंड ठोठावला आहे. आरबीआयने ही कारवाई बँकेने नियमांचे पालन न केल्यामुळे केली आहे.31 मार्च 2024 पर्यंत बँकेची आर्थिक स्थिती तपासण्यासाठी करण्यात आलेल्या स्टॅट्यूटरी इन्स्पेक्शनमध्ये अनेक अनियमितता उघडकीस आल्या. तपासात बँकेने RBIच्या निर्देशांचे उल्लंघन केले असल्याचे स्पष्ट झाले..नियमभंगाचे आरोपआरबीआयने सांगितले की बंधन बँकेने –काही कर्मचाऱ्यांना कमिशनच्या स्वरूपात पैसे दिले,काही खात्यांच्या डेटामध्ये बॅकएंडमधून छेडछाड केली,तसेच ऑडिट ट्रेल्स/लॉग्स व्यवस्थित रेकॉर्ड केले नाहीत, ज्यात युजर डिटेल्स कॅप्चर व्हायला हव्या होत्या.यामुळे आरबीआयने बँकेला नोटीस पाठवली होती. त्यावर समाधानकारक उत्तर न मिळाल्याने बँकेला दंड ठोठावण्यात आला..Reliance Industries: रिलायन्सच्या AGM नंतर मुकेश अंबानींना 21 हजार कोटींचा फटका; अपेक्षित नव्हतं तेच घडलं.ग्राहकांच्या हिताला धोका नाहीरिझर्व्ह बँकेने स्पष्ट केले की हा दंड फक्त नियमभंगावर आधारित आहे. बंधन बँकेच्या ग्राहकांवर किंवा त्यांच्या व्यवहारांवर याचा कोणताही परिणाम होणार नाही..बँकिंग क्षेत्राला मेसेजआरबीआयच्या या कारवाईला बँकिंग क्षेत्रासाठी मोठा मेसेज मानला जात आहे. मध्यवर्ती बँक वेळोवेळी सर्व बँकांना नियम व मार्गदर्शक तत्त्वे काटेकोरपणे पाळण्याची सूचना करत असते, जेणेकरून पारदर्शकता राखली जाईल आणि ग्राहकांचा विश्वास कायम राहील.हा दंड फक्त बँकेने केलेल्या नियमभंगामुळे (regulatory non-compliance) ठोठावला आहे. ग्राहकांच्या खात्यातील पैसे, ठेवी, कर्जे किंवा इतर व्यवहार पूर्णपणे सुरक्षित आहेत..Gold Rate Today: सोनं 3,300 रुपयांनी महागलं; भाव 1 लाख रुपयांच्या पुढे; चांदीच्या भावात मात्र घसरण, कारण काय?.FAQsQ1. बंधन बँकेला किती दंड ठोठावला? (How much penalty was imposed on Bandhan Bank?)- बँकेवर 44.7 लाख रुपयांचा दंड लावण्यात आला आहे.Q2. आरबीआयने दंड का लावला? (Why did RBI impose the penalty?)- कारण बँकेने नियमांचे उल्लंघन करून काही कर्मचाऱ्यांना कमिशन दिले आणि खात्यांच्या डेटामध्ये छेडछाड केली.Q3. हा दंड ग्राहकांवर परिणाम करेल का? (Will this penalty affect customers?)- नाही, आरबीआयने स्पष्ट केले की ग्राहकांच्या खात्यांवर किंवा व्यवहारांवर याचा काही परिणाम होणार नाही.Q4. तपासात काय आढळले? (What was found in the inspection?)- बँकेने ऑडिट ट्रेल्स व्यवस्थित रेकॉर्ड केले नाहीत आणि काही व्यवहारांमध्ये नियमांचे उल्लंघन झाले.Q5. या कारवाईचा मेसेज काय? (What is the message behind this action?)- सर्व बँकांनी नियम व मार्गदर्शक तत्त्वे काटेकोरपणे पाळावीत, पारदर्शकता टिकवावी आणि ग्राहकांचा विश्वास जपावा..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.