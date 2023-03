MCLR Hike : आता 'या' सरकारी बँकेने दिला ग्राहकांना झटका, वाढवले कर्जाचे दर, भरावा लागणार जास्त EMI

Canara Bank Hikes MCLR : 8 फेब्रुवारी रोजी आरबीआयने रेपो दरात 0.25 टक्क्यांनी वाढ करण्याची घोषणा केली. रेपो दरात वाढ केल्यानंतर अनेक बँकांनी मार्जिनल कॉस्ट बेस्ड लेंडिंग रेट म्हणजेच MCLR वाढवले ​​आहेत.

आता सार्वजनिक क्षेत्रातील कॅनरा बँकेने आपल्या ग्राहकांना मोठा धक्का दिला आहे. कॅनरा बँकेने मार्जिनल कॉस्ट बेस्ड लेंडिंग रेट म्हणजेच MCLR वाढवला आहे. (Canara Bank hikes MCLR by up to 45 bps: EMIs to go up)

आता बँकेकडून कर्ज घेणे महाग होणार आहे. बँकेचे नवीन दर 12 मार्च 2022 पासून लागू होतील. दुसरीकडे, रेपो लिंक्ड लेंडिंग रेट (RLLR) मध्येही वाढ करण्यात आली आहे.

बहुतेक ग्राहक कर्जे एका वर्षाच्या किरकोळ खर्चावर आधारित कर्जदरावर आधारित असतात. अशा परिस्थितीत MCLR वाढल्यामुळे वैयक्तिक कर्ज, वाहन आणि गृह कर्ज महाग होऊ शकते.

आता तुम्हाला कर्ज घेताना पूर्वीपेक्षा जास्त ईएमआय भरावा लागेल. याचा थेट परिणाम ग्राहकांच्या खिशावर होणार आहे.

नवीन MCLR दर :

SBI ने रात्रीचा MCLR दर 7.55 टक्क्यांवरून 7.90 टक्के, 1 महिन्याचा MCLR दर 7.55 टक्क्यांवरून 8 टक्के आणि 3 महिन्यांचा MCLR दर 7.90 टक्क्यांवरून 8.15 टक्के केला आहे.

तसेच 6 महिन्यांसाठी बँकेचा MCLR दर 10 आधार अंकांनी 8.40 टक्के, 1 वर्षासाठी MCLR 8.50 टक्क्यांवरून 8.60 टक्के झाला आहे.

RLLR देखील वाढला आहे :

12 मार्च 2023 पासून, कॅनरा बँकेचा रेपो लिंक्ड कर्ज दर देखील सुधारित करण्यात आला आहे आणि सध्या तो 9.25% आहे.

MCLR म्हणजे काय?

विशेष म्हणजे, MCLR ही भारतीय रिझर्व्ह बँकेने विकसित केलेली एक पद्धत आहे, ज्याच्या आधारे बँका कर्जासाठी व्याजदर ठरवतात. त्याआधी सर्व बँका बेस रेटच्या आधारे ग्राहकांसाठी व्याजदर निश्चित करत.

रेपो दरात सलग सहाव्यांदा वाढ करण्यात आली :

8 फेब्रुवारी रोजी रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर शक्तीकांत दास यांनी सलग सहाव्यांदा रेपो दरात वाढ केली. पतधोरण बैठकीनंतर ते म्हणाले की, ''जगातील वाढत्या महागाईचा दबाव भारतावरही आहे आणि त्यावर पूर्णपणे मात करण्यासाठी पुन्हा एकदा कर्जाच्या व्याजदरात वाढ करणे आवश्यक झाले आहे. मात्र, यावेळी रेपो दरात केवळ 0.25 टक्के वाढ करण्यात आली आहे.''