Old vs New Tax Regime: तुम्हीही नोकरी करत असाल तर ही बातमी तुमच्यासाठी उपयुक्त आहे. नोकरदार लोक आणि कंपन्यांसाठी आयकर विभागाने एक नवीन आदेश जारी केला आहे.

आयकर विभागाच्या वतीने असे सांगण्यात आले की, कंपनीला चालू आर्थिक वर्षात कर्मचार्‍यांना त्यांच्या पसंतीच्या कर प्रणालीबद्दल विचारावे लागेल. त्यानुसार उत्पन्नावर कर कपात (टीडीएस) करावी लागणार आहे. (CBDT Directs Employers To Seek Employees Preferred Tax Regime For TDS Deduction)

वैयक्तिक करदात्याला निवडण्याचा पर्याय आहे :

आयकर विभागाकडून असे सांगण्यात आले की जर कर्मचारी कंपनीला त्याच्या आवडीची कर व्यवस्था सांगू शकत नसेल. अशा परिस्थितीत, 2023-24 च्या सर्वसाधारण अर्थसंकल्पात जाहीर केलेल्या नवीन कर प्रणालीनुसार कंपनीला पगारातून TDS कापून घ्यावा लागेल.

वैयक्तिक करदात्यांना सवलत आणि कपाती ऑफर करणार्‍या जुन्या कर प्रणालीमध्ये राहायचे आहे की नवीन कर प्रणालीचे पालन करायचे आहे हे निवडण्याचा पर्याय आहे.

नवीन कर प्रणालीमध्ये सूट नाही :

1 फेब्रुवारी 2023 रोजी सादर झालेल्या सर्वसाधारण अर्थसंकल्पात अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी नवीन कर प्रणालीतील कर स्लॅब कमी करून त्याला डीफॉल्ट कर प्रणाली बनवण्याविषयी चर्चा चालू होती.

नवीन कर प्रणालीमध्ये कर कमी आहे पण सूट नाही. जुन्या कर प्रणालीमध्ये, तुम्हाला सर्व विभागांतर्गत कर सूट मिळते.

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर मंडळाने (CBDT) चालू आर्थिक वर्षात नियोक्त्यांच्या पगारावरील कर कपातीबाबत स्पष्टीकरण जारी केले. स्पष्टीकरणानुसार, कंपनीला त्यांच्या प्रत्येक कर्मचार्‍यांकडून त्यांच्या पसंतीच्या कर प्रणालीबद्दल माहिती घ्यावी लागेल. तसेच स्वीकारलेल्या कर प्रणालीनुसार टीडीएस कापून घ्यावा लागेल.

नवीन करस्लॅब काय आहे?

1 फेब्रुवारी रोजी, अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी नवीन कर प्रणालीमध्ये अनेक महत्त्वपूर्ण बदल केले. या अंतर्गत 7 लाख रुपयांपर्यंतचे उत्पन्न करमुक्त करण्यात आले, तर स्लॅबमध्येही बदल करण्यात आले. आता नवीन करस्लॅबमध्ये 3 लाख रुपयांपर्यंतच्या उत्पन्नावर शून्य कर लागणार आहे.

त्याचप्रमाणे 3 ते 6 लाख रुपयांवर 5 टक्के आणि 6 ते 9 लाख रुपयांवर 10 टक्के कराची तरतूद आहे. याशिवाय 9 ते 12 लाख रुपयांच्या उत्पन्नावर 15 टक्के कर लावला जाईल. त्याचबरोबर 12-15 लाखांच्या उत्पन्नावर 20 टक्के आणि 15 लाखांपेक्षा जास्त उत्पन्नावर 30 टक्के रक्कम द्यावी लागेल.