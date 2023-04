General knowledge : 10 लाखांची एक कार विकल्यानंतर शोरूमवाला किती कमावतो?

General knowledge : जेव्हा कोणी आपम दुकानातून एखादे सामान खरेदी करतो तेव्हा दुकानदार एका प्राइजवर आपली मार्जिन लावून सामान विकतो. जे सामान तुम्हाला 100 रुपयांमध्ये मिळाले ते सामान दुकानदारांना 90, 80 किंवा 85 रुपयांमध्ये खरेदी केले जाते.

तुम्हालाही माहिती असेल की कुठे किती मार्जिन आहे पण तुम्हाला कारविषयी काही आयडिया आहे का? तुम्हाला माहिती आहे का जर शोरुमवाला डिलर कार विकत असेल तर त्याला किती फायदा होतो? एका कारवर डीलरला किती प्रोफिट मार्जिन असतं? याविषयी आज आपण सविस्तर जाणून घेणार आहोत. (General knowledge how much a dealer earn on a car read about dealer margin)

एका कारवर किती पैसे सेव्ह करता येतात?

जर तुम्हाला एका कारवर किती पैसे वाचतात याविषयी जाणून घ्यायचे असेल तर फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर्स असोसिएशननुसार सर्वेच्या आधारावर काही रिपोर्टमध्ये याविषयी माहिती दिली आहे.

भारतात डीलरचा मार्जिन दूसरे देशांच्या तुलनेत कमी आहे. स्टडीच्या अनुसार, भारतात डीलर्स ला फक्त 5 टक्के पेक्षा कमी मार्जिन मिळते. म्हणजेच एक कार विकल्यानंतर डीलरला जवळपास 5 टक्के फायदा होतो.



2.9 टक्के पासून 7.49 टक्के पर्यंत डीलर्सला मार्जिन असते. प्रत्येक कंपनी आणि कारच्या सेगमेंट किंवा रीजनवर अवलंबून असतं. असं म्हणतात की भारतात एमजी मोटर्स आणि मारुती सुजुकीकडून डीलर्सला सर्वात जास्त मार्जिन दिली जाते.

या कंपन्याकडून 5 किंवा त्यापेक्षा जास्त टक्के कमीशन दिले जाते. याशिवाय काही कंपन्यांमध्ये कमी मार्जिनसुद्धा असते. यात ज्या देशात कार बनत आहे, त्यावरही डिलर्सला किती लाभ होणार, हे अवलंबून असतं.

कार वर किती टॅक्स लागतो?

जेव्हाही तुम्ही कार खरेदी करण्याचा विचार करता तेव्हा त्या प्राइजवर रोड टॅक्स, जीएसटी आणि सेस द्यावा लागतो. हा टॅक्स पण प्रत्येक सेगमेंटच्या कारवर वेगळा असतो. जसे की 1500 सीसीपेक्षा कमी कारमध्ये 28 टक्के जीएसटी आणि 17 टक्केपर्यंत सेस लागतो. याशिवाय रोड टॅक्सही द्यावा लागतो.