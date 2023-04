By

Gold Silver Price Today 3 April 2023 : लग्न सराईच्या अगोदरच सोने-चांदी स्वस्त झाली आहे. गेल्या महिन्यात जागतिक बँकिंग व्यवस्थेच्या संकटामुळे सोन्याने नवा उच्चांक गाठला होता. त्यानंतर दरात चढ-उतार झाली.

आंतरराष्ट्रीय बाजारात सोन्याच्या किंमतीत घसरण झाल्याने आज सोने स्वस्त झाले आहे. सोने अर्ध्या टक्क्यांच्या घसरणीसह 1975 प्रति औंस डॉलरवर व्यवहार करत आहे. त्याचप्रमाणे चांदीचा भावही एक चतुर्थांश टक्क्यांनी कमी होऊन 23.90 प्रति औंस डॉलरवर आहे.

गुड रिटर्न्स या वेबसाइटनुसार 22 कॅरेट साठी 10 ग्रॅम सोन्याची किंमत 55,000 रुपये तर 24 कॅरेट साठी 60,000,रुपये आहे तर आज 10 ग्रॅम चांदी 745 रूपये आहे. (Gold Silver Price latest Updates 3 April 2023 Know today's rate in your city)

देशातील काही महत्वाच्या शहरातील 24 कॅरेट साठी 10 ग्रॅम सोन्याचा भाव जाणून घ्या

चेन्नई - 60,650 रुपये

दिल्ली - 60,150 रुपये

हैदराबाद - 60,000 रुपये

कोलकत्ता - 60,000 रुपये

लखनऊ - 60,150 रुपये

मुंबई - 60,000 रुपये

पुणे - 60,000 रुपये

नागपूर - 60,000रुपये

हॉलमार्क (Hallmark)-

सोने खरेदी करताना लोकांनी त्याची गुणवत्ता लक्षात घेतली पाहिजे. हॉलमार्क चिन्ह पाहिल्यानंतरच खरेदी करावी. सोन्याची सरकारी हमी असते, ब्युरो ऑफ इंडियन स्टँडर्ड्स (BIS) हॉलमार्क ठरवते. हॉलमार्किंग योजना ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टँडर्ड्स अॅक्ट, नियम आणि नियमन अंतर्गत कार्य करते.

22 आणि 24 कॅरेटमध्ये काय फरक आहे?

24 कॅरेट सोने 99.9% शुद्ध आहे आणि 22 कॅरेट अंदाजे 91% शुद्ध असतं. 22 कॅरेट सोन्यात तांबे, चांदी, जस्त यांसारख्या 9% इतर धातूंचे मिश्रण करून दागिने तयार केले जातात.

24 कॅरेट सोने शुद्ध असले तरी त्याचे दागिने बनवता येत नाहीत. त्यामुळे बहुतेक दुकानदार 22 कॅरेटमध्ये सोने विकतात.

सोन्याची शुद्धता कशी जाणून घ्यावी-

सोन्याची शुद्धता ओळखण्यासाठी आयएसओ (इंडियन स्टँडर्ड ऑर्गनायझेशन) द्वारे हॉल मार्क दिले जातात. 24 कॅरेटवर 999, 23 कॅरेटवर 958, 22 कॅरेटवर 916, 21 कॅरेटवर 875 आणि 18 कॅरेटवर 750 लिहीलेलं असतं.