कर्जाच्या जाळ्यात अडकवणाऱ्या सवयी

सकाळ वृत्तसेवा - किरांग गांधी आपल्या देशात वाढता विकास आणि वाढती आर्थिक साक्षरता असूनही लोकसंख्येचा एक महत्त्वाचा भाग कर्जाच्या ओझ्याशी लढत आहे. उपभोगतावादाचे आकर्षण, मिळवण्याचे सुलभ मार्ग अनेकदा वाईट आर्थिक सवयींना कारणीभूत ठरतात, ज्यामुळे व्यक्ती कर्जाच्या चक्रात अडकतात. भारतीय ग्राहकांमध्ये अशा तीन सवयी प्रामुख्याने आढळतात, त्यातून कसे मुक्त होता येईल, याबद्दल जाणून घेऊ या. अनावश्‍यक अधिक खर्च अनावश्‍यक खर्च करणे ही एक सर्वसामान्य समस्या आहे. यामुळे अनेकजण कर्जाच्या विळख्यात अडकतात. बहुतेक वेळा अनावश्यक वस्तूंवर असा खर्च केला जातो. ही सवय सामाजिक दबाव, उंची जीवनशैली किंवा आर्थिक मर्यादेचे स्पष्ट आकलन नसल्यामुळे वाढू शकते. अमर्याद खरेदी अर्मयादित खरेदी म्हणजे कोणतेही पूर्वनियोजन न करता वस्तू खरेदी करणे. ही सवय बऱ्याचदा भावनांमुळे (तणाव किंवा आनंद) किंवा विक्री व सवलती यांसारख्या कल्पनांमुळे निर्माण होते. रोजच्या खर्चासाठी क्रेडिट कार्ड क्रेडिट कार्डमुळे अनेक सुविधा मिळतात, परंतु त्याचे योग्य व्यवस्थापन न केल्यास अतिरिक्त व्याज भरावे लागते. त्यामुळे कर्ज होऊ शकते. दैनंदिन खर्चासाठी क्रेडिट कार्डचा नियमित वापर केल्यास खर्चाचा हिशोब ठेवणे कठीण होते आणि त्यामुळे कर्ज वाढण्याची शक्यता निर्माण होते. उपाययोजना अनावश्‍यक खर्च टाळण्यासाठी अर्थिक व्यवस्थापन : सर्व उत्पन्न आणि खर्चाचा मागोवा घेणारे तपशीलवार नियोजन तयार करा. यामुळे तुम्ही अनावश्यक व जास्त खर्च कसा करत आहात, ते समजते. गरजा विरुद्ध इच्छा : एखादी वस्तू खरेदी करण्यापूर्वी, तुम्ही त्याची गरज (मूलभूत जीवनासाठी आवश्यक) किंवा इच्छा (अशी गोष्ट जी असणे छान आहे परंतु, आवश्यक नाही) वर्गीकरण करा आणि गरजांना प्राधान्य द्या. बचतीची उद्दिष्टे : स्पष्ट आणि साध्य होण्यायोग्य बचत ठेवा. याद्वारे तत्काळ समाधानापासून दीर्घकालीन आर्थिक नफ्यावर लक्ष केंद्रित करता येते. अमर्याद खरेदीवर मात प्रतीक्षा करा : तुम्ही खरेदी करण्याचा विचार नसलेली एखादी वस्तू खरेदी करण्यापूर्वी तुम्ही ठराविक कालावधीपर्यंत (जसे की २४ किंवा ४८ तास) प्रतीक्षा करा. त्यामुळे वस्तूची तुम्हाला खरी गरज आहे, की फक्त इच्छा आहे हे कळण्यास मदत होते. मार्केटिंग ई-मेल बंद करा : विक्री आणि विशेष ऑफरला प्रोत्साहन देणारे मार्केटिंग ई-मेल आणि न्यूजलेटरचे सब्सक्रिप्शन बंद केल्यास तुम्हाला दाखवल्या जाणाऱ्या प्रलोभनांपासून तुमची आपोआप सुटका होईल. आर्थिक उद्दिष्ट्ये : अल्पकालीन आणि दीर्घकालीन आर्थिक उद्दिष्ट्ये निवडा आणि सतत स्वतःला याची आठवण करून द्या. या उद्दिष्टांवर नको असलेल्या खरेदीचा परिणाम होऊ शकतो, असे वाटल्यास तुम्ही अमर्यादित आणि अविचाराने केलेली खरेदी रोखू शकता. क्रेडिट कार्ड कर्जावर मात डेबिट ओव्हर क्रेडिट : खर्चावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी दैनंदिन व्यवहारांसाठी डेबिट कार्ड किंवा रोखीने व्यवहार करा. यामुळे तुम्ही तुमच्याकडे असलेलेच पैसे खर्च करता आणि कर्ज होण्यापासून वाचता येते. थकित रक्कम पूर्ण भरा : क्रेडिट कार्ड वापरत असल्यास, व्याज टाळण्यासाठी दर महिन्याला संपूर्ण रक्कम भरण्याचा प्रयत्न करा. आपत्कालीन निधी : अनपेक्षित खर्च भरून काढण्यासाठी आपत्कालीन निधीची तरतूद करा. यामुळे क्रेडिट कार्ड वापरण्याची गरज पडणार नाही. 'ईएमआय'वर खरेदी सावधपणे : तुम्ही एखादी खरेदी 'ईएमआय'वर करत असाल, तर व्यवस्थित विचार करून पुढचे पाऊल उचला. 'ईएमआय'वर खरेदी अधिक सुलभ वाटत असली, तरी काळजीपूर्वक व्यवस्थापन न केल्यास तुम्ही कर्जाच्या विळख्यात अडकू शकता.