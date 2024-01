Income Tax : प्राप्तिकर विभागाची ‘ई-कॅम्पेन’ सुविधा

income tax department e campaign facility know all about here Sakal

सकाळ वृत्तसेवा - अॅड. सुकृत देव प्राप्तिकर विभागाने विकसित केलेली https://www.incometax.gov.in/iec/foportal ही एक उपयुक्त वेबसाईट आहे. प्राप्तिकर विभागाने वेळोवेळी करप्रणाली व कायद्यामध्ये आमूलाग्र बदल केले आहेत. प्राप्तिकर विभागाने आधुनिक तंत्रज्ञानाचा योग्य वापर केल्याने, करचुकवेगिरी, रोखीतील व्यवहार आदींवर आळा घातला गेला आहे. या सर्वच गोष्टींमुळे प्राप्तिकर संकलन वाढले आहे व प्राप्तिकर विवरणपत्र (आर्थिक वर्ष २०२२-२३, आकारणी वर्ष २०२३-२४) दाखल करणाऱ्यांची संख्या ३१ डिसेंबर २०२३ पर्यंत वाढून ८.१८ कोटींपर्यंत पोहचली. हा एक नवा विक्रम आहे. सुविधा नक्कीच लाभदायक प्राप्तिकर विभागाने विकसित केलेली नवी ‘ई-कॅम्पेन’ सुविधा नक्कीच लाभदायक ठरणारी आहे. प्राप्तिकर विभागाने सुरू केलेल्या ‘फेसलेस ॲसेसमेंट’ या योजनेला पुढील दिशा देण्यासाठी ही सुविधा सक्रिय करण्यात आली आहे. या सुविधेनुसार प्राप्तिकरदात्याला वर नमूद केलेल्या प्राप्तिकर वेबसाईटवर लॉग-इन केल्यास, पेंडिंग ॲक्शन्स (Pending Actions), अनुपालन(Compliance) या माहितीची विचारणा केली जाऊ शकते. त्याला करदात्यांकडून योग्य उत्तर देणे अपेक्षित आहे, हे लक्षात ठेवावे. आतातरी दोन प्रकारची विचारणा ‘ई-कॅम्पेन’वर दिसत आहे. प्राप्तिकर विवरणपत्र भरलेले नसल्यास.

उच्च मूल्याचे व्यवहार केले असल्यास. ‘ई-कॅम्पेन’बद्दलचे महत्त्वाचे मुद्दे I) आधीचे/पूर्वीचे प्राप्तिकर विवरणपत्र करदात्याने भरलेले नसेल, तर त्याची विचारणा होऊ शकते, की i) विवरणपत्र भरले आहे का?, ii) विवरणपत्र भरले नाही का? (कारण), iii) विवरणपत्र भरण्याची आवश्यकता नाही, कारण नमूद केलेली माहिती बरोबर नाही आहे, iv) विवरणपत्र भरण्याची आवश्यकता होती, पण भरलेला नाही आदी. II) प्राप्तिकरदात्याला ‘एआयएस’मधील माहितीचा अभिप्राय देणे अनिवार्य आहे, कारण तिथे ‘अपेक्षित’ असे नमूद केलेले दिसेल, ‘माहिती विचारणा’मधील उत्तरांचे पर्याय कोणते, ते बघू- i) विचारलेली माहिती बरोबर आहे , ii) विचारलेली माहिती अर्धवट बरोबर आहे, iii) विचारलेली माहिती दुसऱ्या पॅन/वर्षाची आहे, iv) विचारलेली माहिती आधीच्या माहितीची नक्कल आहे किंवा ही माहिती आधीच दुसऱ्या माहितीमध्ये समाविष्ट केलेली आहे, v) माहिती बरोबर नाही. III) प्राप्तिकरदात्याला इनसाईट विचारणा (लक्षणीय किंवा उच्च मूल्याच्या व्यवहाराबद्दल) झाली असेल (एसएमएस किंवा ई-मेलद्वारे), त्यामध्ये प्रॉपर्टी खरेदी-विक्री व्यवहार, मोठे रोख व्यवहार आदी गोष्टींचा समावेश होतो, याची उत्तरे/अभिप्राय हे व्यवस्थित व संपूर्ण माहिती तपासून, एकत्र करून देणे खूप महत्त्वाचे आहे, माहिती चुकीची दिल्यास नोटीस येण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. IV) प्राप्तिकरदात्याने ‘प्राथमिक प्रतिसाद’ व ‘एआयएस’मधील माहितीचा अभिप्राय, या दोन्हीला उत्तर नाही दिले, तर प्रलंबित (PENDING) असे नमूद होते, दोन्हींपैकी एकाला उत्तर दिल्यास अर्धवट पाठवले (Partially Submitted) असे नमूद होते, दोन्ही उत्तरे दिली तर पाठवले (Submitted) आहे, असे नमूद होते. ...तर काय कराल? ‘ई-कॅम्पेन’मध्ये करदात्यास प्राप्तिकरातील त्या आर्थिक वर्षात कोणतीही तफावत आढळली, प्राप्तिकर भरावयास लागू शकतो आदी गोष्टी लक्षात आल्यास, आणखी वेळ न घालवता अपडेटेड (अद्ययावत) प्राप्तिकर विवरणपत्र (२५ टक्के किंवा ५० टक्के अतिरिक्त करासह) भरून टाकावे. ही सुविधा नक्कीच उपयोगी आहे, जी प्राप्तिकरदाता आणि प्राप्तिकर विभागामध्ये पारदर्शकता आणू शकेल.