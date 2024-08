IT Sector Layoffs: ‘राखीव’ कर्मचाऱ्यांना IT कंपन्या देणार गुलीगत धोका? ऐन सणासुदीत घेणार मोठा निर्णय

IT Sector Jobs Employees on the Bench for Two Months Layoffs

मुंबई : टेक कंपन्या आणि आयटी कर्मचाऱ्यांसाठी 2024 हे वर्ष खूप कठीण जात आहे. यावर्षी आतापर्यंत सुमारे 1 लाख कर्मचाऱ्यांना कामावरुन कमी करण्यात आले आहे. या वर्षाच्या पहिल्या सहामाहीत जगभरातील सुमारे 330 कंपन्यांमधून 98,000 हून अधिक लोकांना कामावरून काढून टाकण्यात आले आहे. आयटी आणि टेक क्षेत्रात गेल्या वर्षभरापासून सुरू असलेली आर्थिक मंदी अजूनही कायम आहे.