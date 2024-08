New 45 lakhs demat accounts in July total number of accounts more than 16 crore investment share market sakal

Personal Finance Demat Account : जुलैत ४५ लाखांवर नवी डी-मॅट खाती; देशातील एकूण खात्यांची संख्या १६ कोटींहून अधिक देशात शेअर बाजाराकडे वळणाऱ्या गुंतवणूकदारांची संख्या सातत्याने वाढत आहे. जुलैमध्ये तब्बल ४५ लाख ५० हजारांहून अधिक नवी डी-मॅट खाती उघडण्यात आली