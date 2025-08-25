SBI Credit Card: SBI क्रेडिट कार्ड वापरताय? 1 तारखेपासून नियम बदलणार; कोणते फायदे मिळणार नाहीत?

1 सप्टेंबर 2025 पासून SBI क्रेडिट कार्डच्या नियमांमध्ये मोठे बदल लागू होणार आहेत.ऑनलाईन गेमिंग, सरकारी व्यवहार व काही मर्चंट ट्रान्झॅक्शनवर रिवॉर्ड पॉइंट्स मिळणार नाहीत.16 सप्टेंबरपासून CPP ग्राहक आपोआप नवीन प्लॅनमध्ये ट्रान्सफर होतील..SBI Credit Card: स्टेट बँक ऑफ इंडियाने (SBI) क्रेडिट कार्डधारकांसाठी महत्त्वाची माहिती दिली आहे. 1 सप्टेंबर 2025 पासून एसबीआय कार्ड आपल्या नियमांमध्ये मोठे बदल करत आहे, ज्याचा थेट परिणाम कार्डधारकांवर होणार आहे..बँकेने दिलेल्या माहितीनुसार, लाइफ स्टाइल होम सेंटर एसबीआय कार्ड, सिलेक्ट आणि प्राइम कार्डधारकांना मिळणाऱ्या सुविधांमध्ये कपात केली जात आहे. विशेषतः काही व्यवहारांवर मिळणारे SBI Reward Points पूर्णपणे बंद केले जाणार आहेत..कुठल्या व्यवहारांवर रिवॉर्ड पॉइंट्स मिळणार नाहीत?ऑनलाईन गेमिंग प्लॅटफॉर्मवर केलेल्या व्यवहारांवरसरकारी व्यवहार / सेवांसाठी होणाऱ्या पेमेंटवरकाही मर्चंट ट्रान्झॅक्शन वरया बदलांमुळे अनेक कार्डधारकांना तोटा सहन करावा लागणार आहे..CPP (Card Protection Plan) मध्येही बदलपुढील महिन्यापासून म्हणजे 16 सप्टेंबर 2025 पासून सर्व CPP ग्राहकांना आपोआप नवीन अपडेटेड प्लॅन वेरिएंटमध्ये ट्रान्सफर करण्यात येणार आहे. याबाबतची माहिती ग्राहकांना नियोजित तारखेच्या 24 तास आधी SMS/ई-मेलद्वारे दिली जाईल..CIBIL Score: सिबिल स्कोअर नसला तरी मिळणार कर्ज; जाणून घ्या काय आहे नियम?.याआधी झालेले बदलजुलै आणि ऑगस्ट महिन्यातही एसबीआय कार्डने अनेक बदल केले होते. त्यामध्ये 50 लाख ते 1 कोटी रुपयांपर्यंत मिळणारे Complimentary Air Accident Cover बंद करण्यात आले होते. याचा परिणाम SBI Elite व SBI Prime कार्डधारकांवर झाला होता..Adani Group: एका वर्षात अदानी समूहाचे कर्ज 20 टक्के वाढले; सरकारी बँकांनी किती कोटी दिले?.FAQsप्रश्न 1: नवीन नियम कधीपासून लागू होणार आहेत?- 1 सप्टेंबर 2025 पासून.प्रश्न 2: कोणत्या व्यवहारांवर रिवॉर्ड पॉइंट्स मिळणार नाहीत?- ऑनलाईन गेमिंग, सरकारी व्यवहार आणि काही मर्चंट ट्रान्झॅक्शनवर.प्रश्न 3: CPP (Card Protection Plan) मध्ये काय बदल होणार आहेत?- 16 सप्टेंबरपासून सर्व CPP ग्राहक आपोआप नवीन अपडेटेड प्लॅनमध्ये ट्रान्सफर होतील.प्रश्न 4: अलीकडे आणखी कोणते फायदे बंद केले गेले?- Complimentary Air Accident Cover (₹50 लाख–₹1 कोटी पर्यंत) बंद करण्यात आला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.