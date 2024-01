सावध मनुजा, सावध रे !

to do best investment follow these steps alert money management Sakal

सकाळ वृत्तसेवा - विक्रम अवसरीकर गुंतवणूक म्हणजे फक्त आकड्यांचा खेळ नाही, तर बरेच काही आहे. अनेक गोष्टी आपल्या गुंतवणुकीवर परिणाम करत असतात. त्या वेळीच लक्षात आल्या, तर आपण अधिक चांगल्या पद्धतीने गुंतवणूक करू शकतो. नव्या वर्षात गुंतवणूक करताना आपण अधिक सजग राहून काही महत्त्वाच्या बाबींवर लक्ष दिले आणि आपण पुढच्या वर्गात गेलो आहोत, अशा विचाराने सुरुवात केली, तर उत्तम गुंतवणूक करणे शक्य होईल. काही महत्त्वाच्या बाबी १) जगातील कोणत्या घडामोडी आर्थिक बाबतींवर परिणाम करू शकतात, त्याची वेगळी नोंद घ्यावी. २) त्या घडामोडींमुळे भारतातल्या कोणत्या क्षेत्राला फायदा होऊ शकतो, त्या क्षेत्रातील कंपन्या शोधाव्यात. ३) जगातील प्रमुख बाजारपेठांवर लक्ष ठेवावे. ४) अमेरिकेमध्ये व्याजदरातील चढ-उतारांचे भारतात काय परिणाम होऊ शकतात, याकडे लक्ष द्यावे. ५) भारतात आयात होणाऱ्या पेट्रोलियम दराबाबत सजग असावे, त्यामुळे जीवनावश्यक वस्तूंच्या दरावर काय परिणाम होतो, त्या वस्तू विकणाऱ्या कोणत्या कंपन्या आहेत ते बघावे. ६) भारतातील पाऊसपाणी, भाज्यांचे भाव, दुष्काळी स्थिती आदी बाबींची नोंद ठेवावी. ७) भारत सरकार कोणत्या क्षेत्रात पायाभूत विकासासाठी खर्च करत आहे? त्या क्षेत्रात कोणत्या गोष्टी येतात? त्याचा फायदा घेऊन कोणत्या क्षेत्रात तेजी येऊ शकते? हे बारकाईने बघावे. ८) महागाई वाढत असेल, तर त्याचा व्याजदरावर काय परिणाम होईल, अल्प बचत योजनांचे दर वाढतील का, याचा अभ्यास करावा. ९) इयत्ता सातवीपर्यंत गणितात सरळ व्याज, चक्रवाढ व्याज असते. त्याची उजळणी करावी. तोंडी गणित करता आले पाहिजे. त्यामुळे आत्मविश्वास येईल. १०) लोकांना फसवून नवनव्या मार्गांनी पैसे उकळले जात आहेत, या गोष्टी ध्यानात ठेवाव्यात. ११) कोणत्याही समाज माध्यमांवर आलेल्या गुंतवणुकीच्या सल्ल्यांवर विश्‍वास न ठेवता स्वतः शोधाशोध करावी. १२) जास्त पैसे देण्याच्या आमिषाला बळी न पडता जोखीम घेण्याची क्षमता लक्षात घेऊन पैसे गुंतवावे. १३) या सगळ्या गोष्टी सोप्या असतात. इतर लोक या विषयात पारंगत असून, जणू काही त्यांना शास्त्रातले नोबेल मिळाले आहे असे नसते. जाणकार व्यक्तीकडून समजून घ्यावे. या छोट्या छोट्या गोष्टी लक्षात ठेवल्या, तर आपला गुंतवणुकीचा प्रवास उत्तमरीतीने सुरू राहील आणि सुफळ संपूर्ण होईल.