Investment Tips : केवळ 15 वर्षात कोट्याधीश व्हायचंय ? शक्य आहे... कसं ते जाणून घ्या...

सकाळ वृत्तसेवा आयुष्यात प्रत्येकालाच असे वाटते आपल्याकडे खूप पैसे असावेत. कोट्यधीश बनण्याचे स्वप्न कोण पाहात नाही. एक काळ असा होता जेव्हा कोट्यधीश बनणे खूप अवघड वाटायचे, पण आजच्या काळात ते इतके अवघड नाही. याचे कारण आता गुंतवणुकीवर चांगला परतावा देण्यासाठी अनेक प्रकारची साधने उपलब्ध आहेत. म्युच्युअल फंड ही अशीच एक योजना आहे. तुम्ही या मार्केट लिंक्ड स्कीममध्ये एकरकमी किंवा एसआयपी मोडमध्ये गुंतवणूक करू शकता. आज आम्ही तुम्हाला SIP बद्दल सांगणार आहोत, ज्यातून तुम्ही अतिशय कमी काळात कोट्याधीश बनू शकता. तुम्हाला कमी वेळात कोट्यधीश व्हायचे असेल तर तुम्हाला 12-15-20 चा फॉर्म्युला स्वीकारावा लागेल. 12-15-20 च्या फॉर्म्युलामध्ये, 12 म्हणजे सरासरी 12% परतावा, 15 म्हणजे 15 वर्षांसाठी गुंतवणूक करावी लागेल आणि 20 म्हणजे 20,000 रुपये दरमहा गुंतवावे लागतील. या फॉर्म्युल्यासह, जर तुम्ही वयाच्या 30 व्या वर्षी गुंतवणूक करण्यास सुरुवात केली तर तुम्ही वयाच्या 45 व्या वर्षी कोट्याधीश बनू शकता. तुम्ही SIP द्वारे म्युच्युअल फंडात दर महिन्याला 20,000 रुपये जमा केल्यास, तुम्ही 15 वर्षांत एकूण 36,00,000 रुपये गुंतवाल. SIP कॅल्क्युलेटर नुसार, तुम्हाला 12 टक्के दराने 64,91,520 रुपये व्याज मिळेल. अशा प्रकारे, 15 वर्षांनंतर तुम्ही एकूण 1,00,91,520 रुपयांचे मालक व्हाल. जर तुम्हाला 15 टक्के परतावा मिळाला तर तुम्ही 1 कोटी 35 लाख 37 हजार 262 रुपयांचे मालक व्हाल. तुमचा पगार 1,00,000 रुपये असेल तर तुम्ही गुंतवणुकीसाठी दरमहा 20,000 रुपये सहज काढू शकता. आर्थिक नियम सांगतात की प्रत्येक व्यक्तीने त्याच्या कमाईतील किमान 20 टक्के गुंतवणूक करावी. जर तुम्ही महिन्याला 1,00,000 रुपये कमावले तर त्यातील 20 टक्के रक्कम 20,000 रुपये होईल. अशा परिस्थितीत तुम्ही ही रक्कम गुंतवणुकीसाठी सहज काढू शकता. काय मग कधी करताय कोट्याधीश होण्याचे स्वप्न पुर्ण ? नोंद - क्रिप्टो मार्केट, शेअर मार्केट किंवा म्युच्युअल फंडातील गुंतवणुकीत जोखीम असते. यामध्ये फायद्याप्रमाणे नुकसान होण्याचीही शक्यता असते. त्यामुळे क्रिप्टो, शेअर बाजार किंवा म्युच्युअल फंडातील कोणतीही गुंतवणूक करण्याआधी आपल्या वित्तीय सल्लागारासोबत चर्चा करूनच गुंतवणूक करा. किंवा म्युच्युअल फंडातील कोणतीही गुंतवणूक करण्याआधी आपल्या वित्तीय सल्लागारासोबत चर्चा करूनच गुंतवणूक करा.