घरातील वस्तूंची खरेदी असो किंवा कोणतीही शॉपिंग, विमानाचं तिकिट अशा अनेक गोष्टींसाठी क्रेडिट कार्डचा Credit Cardवापर वाढू लागला आहे. RBIने नुकत्याच जारी केलेल्या आकडेवारीतही देशात क्रेडिट कार्डचा वापर वाढत असल्याचं दिसून आलं आहे. Why it is important to use your Credit Card carefully to keep cibil score

अगदी कॉलेजच्या तरुणांपासून ते नोकरदार आणि रिटायर व्यक्तीदेखील क्रेडिट कार्डचा Credit Card वापर करू लागले आहेत. तुम्ही खरेदीसाठी क्रेडिट कार्डचा वापर करून जरी वेळोवेळी क्रेडिट कार्ड बील भरत असाल किंवा कार्ड वापरून महिन्याच्या आतच बील नील करत असाल तरी क्रेडिट कार्डच्या अतिवापरामुळे तुमचं नुकसान होवू शकतं.

क्रेडिट कार्डचा जास्त वापर केल्यास तुमचा सिबिल स्कोर खराब होवू शकतो.

एवढंच नव्हे तर क्रेडिट कार्डच्या अतिवापरामुळे इन्कम टॅक्स रिटर्न Income Tax Return भरताना देखील तुम्हाला काही समस्या निर्माण होवू शकतात. तुमच्या प्रत्येक खर्चाची माहिती किंवा तुमच्या आर्थिक व्यवहारांवर आयकर विभागाची नजर असल्याने तुमच्या क्रेडिट कार्डच्या वापराचा तपशील देखील IT विभागाकडे असतो.

तुम्ही तुमचा सिबिल स्कोर तपासल्यास तुम्हाला क्रेडिट कार्ट युटिलायशेजन म्हणजेच क्रेडिट कार्डच्या वापराचा तपशील देणारा एक कॉलम दिसेल. याचा तुमच्या सिबिल स्कोअरवर परिणाम होत असतो. तुम्ही क्रेडिट कार्डचा जितका जास्त वापर कराल तितका तुमच्या सिबिल स्कोरवर त्याचा परिणाम होईल.

हे देखिल वाचा-

इन्कम टॅक्स रिटर्नसाठी येऊ शकते अडचण

जर तुम्ही क्रेडिट कार्डवर मोठे खर्च करत असाल किंवा क्रेडिट कार्डचा जास्त वापर करत असाल तर तुम्हाला तुमच्या खर्चांची माहिती देणं बंधनकारक आहे. आयकर विभागाच्या नियमानुसार १० लाखांहून अधिक खर्चाची किंवा व्यवहारांची माहिती फॉर्म ६१च्या माध्यमातून बँकांना दयावी लागते.

तसंच क्रेडिट कार्डच्या माध्यमातून करण्यात आलेल्या खर्चाची माहिती बँकाना फॉर्म २६ द्वारे द्यावी लागते. या नियमाअंतर्गत जर तुम्ही क्रेडिट कार्डचा जास्त वापर केला असेल तर तुम्हाला त्याची माहिती बँकेला द्यावी लागेल.

कारण ज्या क्रेडिट कार्ड धारकांनी जास्त ट्रान्झॅक्शन किंवा कार्डचा जास्त वापर केला आहे, अशा व्यक्तींची माहिती आयकर विभागाला देण्याचे आदेश बँका आणि संस्थांना इन्कम टॅक्स विभागाकडून देण्यात आले आहेत.

आयकर विभागाचे नियम

आयकर विभागाच्या नियमांनुसार, बँका, पोस्ट ऑफिस, कंपन्यांना फॉर्म 61A द्वारे दरवर्षी क्रेडिट कार्ड व्यवहारांची माहिती देणं बंधनकारक आहे. तसचं करदात्यांना देखील फॉर्म २६S च्या माध्यमातून आपल्या व्यवहारांची माहिती द्यावी लागते. यामध्ये क्रेडिट कार्डच्या व्यवहारांची माहिती देखील द्यावी लागते.

आयकर विभागाच्या नियमांनुसार क्रेडिट कार्डच्या माध्यमातून १० लाख रुपयांहून जास्त खर्चाची माहिती टॅक्स रिटर्न फाइल करताना देणं गरजेचं आहे. एखाद्या व्यक्तीने १० लाखांहून जास्त खर्च क्रेडिट कार्डवर केला असेल तर १ टक्का कर भरावा लागेल. म्हणजेच १० लाखांवर १० हजार रुपये टॅक्स भरावा लागेल.

यासाठीच क्रेडिट कार्डचा वापर करताना योग्य नियोजन करणं गरजेचं आहे.

हे देखिल वाचा-