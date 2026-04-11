Women Empowerment: देशात महिलांची आर्थिक क्रांती! तब्बल 76 लाख कोटींचे कर्ज; CIBIL स्कोरमध्ये पुरुषांपेक्षा पुढे

Women's Credit Growth in India: भारतातील महिला देशाच्या अर्थव्यवस्थेच्या विकासातही सक्रियपणे योगदान देत आहेत. आपल्या घराच्या मर्यादा सोडून, महिला प्रत्येक क्षेत्रात प्रगती करत आहेत, इतकेच नव्हे तर व्यावसायिक जगातही नवीन उंची गाठत आहेत. नीती आयोगाचा एका नव्या अहवालानुसार ही बातमी आता समोर आली आहे. .नीती आयोगाच्या अहवालानुसार, भारतातील महिला कर्जदारांकडे एकूण 76 लाख कोटी रुपयांचा क्रेडिट पोर्टफोलिओ आहे. 2025 पर्यंतची आकडेवारी जर बघितली तर त्यानुसार हा आकडा एकूण क्रेडिट प्रणालीच्या 26% आहे आणि 2017 पासूनचा विचार केला तर यात तब्बल 4.8 पट (480 टक्के) वाढ झाली आहे..व्यवसायात महिलांचा सहभाग वाढला 'From Borrowers to Builders: Women and India's Evolving Credit Market' या नीती आयोगाच्या ताज्या अहवालात म्हटले आहे की, डिसेंबर 2017 ते डिसेंबर 2025 या काळात कर्ज घेऊ इच्छिणाऱ्या महिलांची संख्या हळूहळू वाढली असून, ती दरवर्षी सरासरी सुमारे 9% ने वाढली आहे. याच काळात महिलांना कर्ज मिळण्याचे प्रमाणही वाढले असून ते 19% वरून थेट 36% पर्यंत पोहोचले आहे.अहवालानुसार, या वाढीमागे 'व्यावसायिक कर्ज' हे मुख्य कारण आहे. 2022 ते 2025 दरम्यान महिलांना दिल्या जाणाऱ्या व्यवसायासाठीच्या कर्जात दरवर्षी सुमारे 31% वाढ झाली. याउलट, एकूण व्यावसायिक कर्जाची वाढ सुमारे 17% इतकी आहे..कोणते कर्ज सर्वाधिक अहवालानुसार, महिलांना कर्ज मिळण्याची सोय सातत्याने विस्तारत आहे. देशातील दक्षिण आणि पश्चिम राज्यांमध्ये, तसेच बिहार आणि उत्तर प्रदेशसारख्या उत्तरेकडील राज्यांमध्ये महिला मोठ्या प्रमाणात कर्ज घेत आहेत.अहवालानुसार, पर्सनल लोन आणि गोल्ड लोन हे अजूनही महिलांकडून सर्वाधिक घेतले जाणारे कर्ज प्रकार आहेत. त्याचबरोबर गृह कर्जामध्येही चांगली वाढ दिसून येत आहे, ज्यामुळे महिलांमध्ये मालमत्ता खरेदी करण्याची प्रवृत्ती वाढत असल्याचे स्पष्ट होते. याशिवाय, पर्सनल लोन घेणाऱ्या महिलांची संख्या 25 टक्क्यांहून अधिक वाढली आहे. तसेच, शिक्षणासाठी कर्ज घेणाऱ्या महिलांची संख्या देखील वेगाने वाढत आहे..कर्ज परतफेडीत महिला आघाडीवर या अहवालात विशेष बाब नोंदविण्यात आली आहे ती म्हणजे, पुरुषांपेक्षा महिलांचे क्रेडिट स्कोअर (CIBIL) चांगले आहेत. शिवाय, महिलांमध्ये कर्ज थकबाकीचे म्हणजेच कर्ज घेतल्यानंतर त्याची परतफेड न करण्याचे प्रमाण लक्षणीयरीत्या कमी आहे. याचाच अर्थ आता महिला निहित वेळेत आपले कर्ज फेडत आहे. त्यामुळे बँका आता महिलांना कमी जोखीम असणाऱ्या कर्जदा मानतात परिणामी आता त्यांना कर्ज लवकर भेटत आहे.