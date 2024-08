Stock Investment : 5 वर्षात एका लाखाचे 11 लाख, तुमच्या पोर्टफोलिओमध्ये आहे का हा स्टॉक ?

11 lakhs of one lakh in 5 years do you have this stock in your portfolio Sakal

सकाळ वृत्तसेवा तुम्ही गुंतवणुकीसाठी चांगला स्टॉक शोधत असाल, तर तुम्ही शेनेडर इलेक्ट्रिक इन्फ्रास्ट्रक्चरच्या (Schneider Electric Infrastructure) शेअर्सचा विचार करु शकता. या शेअरने आपल्या गुंतवणूकदारांना अतिशय कमी कालावधीत दमदार परतावा दिला आहे. Loading content, please wait...