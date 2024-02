Share Market Today: आरबीआयच्या कालच्या निर्णयानंतर आज कसा असेल बाजार? कोणते शेअर्स असतील तेजीत?

आज कशी असेल बाजाराची स्थिती? How will the market condition be today?

22,000 च्या लेव्हलने बिअर्ससाठी चांगले काम केले कारण एमपीसीच्या यथास्थिती ठेवण्याच्या निर्णयामुळे खासगी बँकिंग आणि एफएमसीजी शेअर्सचे मोठे नुकसान झाल्याचे प्रोग्रेसिव्ह शेअर्सचे संचालक आदित्य गग्गर म्हणाले. त्यामुळे निफ्टीमध्ये करेक्शन दिसून आले.