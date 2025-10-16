Share Market

Stock Market Closing: शेअर बाजारात मोठी वाढ! फक्त दोन दिवसांत गुंतवणूकदारांनी कमावले 7 लाख कोटी

Stock Market Closing Today: गेल्या दोन दिवसांत भारतीय शेअर बाजारात तेजी पाहायला मिळाली. सेन्सेक्स 862.23 अंकांनी आणि निफ्टी 25,585.30 च्या वर झेपावला.
राहुल शेळके
Stock Market Closing Today: भारतीय शेअर बाजारात आज पुन्हा एकदा उत्साहाचं वातावरण पाहायला मिळालं. चांगले तिमाही निकाल, परदेशी गुंतवणूकदारांची खरेदी आणि अमेरिकन फेडरल रिझर्व्हकडून व्याजदर कपातीच्या अपेक्षांमुळे बाजारात प्रचंड वाढ झाली.

