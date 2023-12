Stocks in News: माझगाव डॉकच्या शेअर्समध्ये 5 टक्के तेजी; संरक्षण मंत्रालयाकडून मिळाली मोठी ऑर्डर

Stocks in News: माझगाव डॉक शिपबिल्डर्सचे शेअर्स सुमारे 5 टक्क्यांनी वाढले आहेत. सध्या हा शेअर 3.09 टक्क्यांनी वाढून 2109.45 रुपयांवर ट्रेड करत आहे. इंट्राडे दरम्यान स्टॉकने 2144.90 रुपयांची पातळी गाठली होती.

