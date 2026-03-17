Multibagger Stock: एका आठवड्यात शेअर 24% वाढला! 1 रूपयाच्या या शेअरने 5 वर्षात 1 लाखाचे 10 लाख केले

Multibagger Penny Stock: सध्या भारतीय शेअर बाजारात मोठ्या प्रमाणात चढ-उतार दिसून आले. मागच्या एका वर्षापासून बाजारात मोठा परतावा मिळाला नसला तरी बाजारातील काही छोट्या कंपन्यांचे (पेनी स्टॉक) शेअर्समध्ये मात्र मोठी हालचाल दिसून आली आहे. यातीलच एक नाव आहे ते म्हणजे Pulsar International. BSE वर आज या शेअरमध्ये तब्बल 4.26% वाढ झाली असून 98 पैशांवर बंद झाला. .कंपनीचा महसूल 90 कोटींवरपल्सर इंटरनेशनलने एक्सचेंज सोमवारी दिलेल्या माहितीनुसार, कंपनीने विविध वर्टिकल्समधून एकत्रितपणे 90 कोटी रुपयांचा महसूल कामावला आहे. कंपनीच्या मॅनेजमेंटचा अंदाज आहे की पुढील तिमाहीत वाढीच्या मोठ्या संधी आहेत. मात्र, सध्याच्या बाजारातील अनिश्चिततेमुळे कंपनीने सावध राहण्याचा सल्ला दिला आहे. .स्ट्रॅटेजीत बदल करणार पल्सर इंटरनेशनल आता आपली ग्रोथ स्ट्रॅटेजी बदलण्याच्या तयारीत आहे. कृषि कमोडिटी ट्रेडिंग आणि सप्लाय चेन व्यवस्थापनातील कंपनी आता स्मार्ट एग्री सोल्यूशन्स विभागामध्ये AI आणि IoT तंत्रज्ञानाचा वापर करून प्रिसिजन फार्मिंग वाढविण्यावर भर देणार आहे. त्यामुळे येत्या काळात कंपनी AI आधारीत तंत्रज्ञान वाढून आपली स्पर्धात्मक क्षमता वाढविण्यावर भर देणार असल्याचे म्हटले जाते. .डिविडेंडवर निर्णयकंपनीच्या बोर्डची बैठक आधी 14 मार्चला होणार होती, परंतु ती आता 20 मार्च ला आयोजित केली गेली आहे. या बैठकीत अंतरिम डिविडेंडसारख्या विषयांवर निर्णय अपेक्षित आहे, ज्यामुळे गुंतवणूकदार अधिक सक्रिय झाले आहेत. कारण शेअरच्या प्रमाणात डिविडेंड मिळणार आहे. .आठवड्यात 24% वाढ अलीकडील काळात पल्सर इंटरनेशनलच्या शेअर्समध्ये अस्थिरता दिसून आली, तरी दीर्घकालीन गुंतवणूकदारांना मात्र यात मोठा नफा मिळाला आहे.मागील एका आठवड्यात शेअरने 24% वाढ नोंदवली.मागच्या एका महिन्यांत 8.41% घट झाली.वर्ष 2026 मध्ये आतापर्यंत शेअर 45% खाली आला आहे.1 वर्षात 90% नुकसान नोंदले गेले.मात्र, मागील 5 वर्षांचा विचार केल्यास शेअरने आतापर्यंत 880% पेक्षा जास्त परतावा दिला आहे.(Disclaimer: हा लेख केवळ माहितीच्या उद्देशाने तयार करण्यात आला आहे. यामधील माहिती ही गुंतवणुकीचा सल्ला नाही. कोणतीही गुंतवणूक करण्यापूर्वी आपल्या आर्थिक सल्लागाराचा सल्ला घ्या.)