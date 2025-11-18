Indian Stock Market : लिस्ट झाल्यावर थेट उड्डाण! केवळ चार दिवसांत सुमारे 75% रिटर्न! या शेअरने गुंतवणूकदारांना केलं मालामाल!

Groww Share : शेअर बाजारात लिस्ट झालेल्या Groww या कंपनीच्या शेअर्सने अवघ्या चार दिवसांत जबरदस्त तेजी दाखवली आहे. 100 रुपयांच्या दराने उपलब्ध असलेल्या या शेअरने 175 रुपयांच्या वर झेप घेतली. त्यामुळे गुंतवणूकदारांसह कंपनीचे मालकही मोठ्या प्रमाणात मालामाल झाले आहेत. कमी वेळेत गुंतवणुकीवर मिळालेला मोठा रिटर्न पाहून गुंतवणूकदारांमध्ये उत्साह दिसत आहे..चार दिवसांत तब्बल 75% वाढ Groww चे शेअर 12 नोव्हेंबर रोजी शेअर बाजारात लिस्ट झाले होते. लिस्टिंगच्या दिवशी शेअरची किंमत 114 रुपये होती, तर पहिल्या दिवशी बंद होताना ती 130.94 रुपयांपर्यंत पोहोचली. त्यानंतर पुढील काही दिवसांत शेअर्समध्ये सतत वाढ झाली. 17 नोव्हेंबर रोजी इंट्राडेत हा शेअर 178.09 रुपयांपर्यंत वाढला आणि दिवसाअखेर 174.77 रुपयांवर बंद झाला. अवघ्या चार दिवसांत सुमारे 75 टक्के वाढ नोंदली गेली..Groww चे बाजारमूल्य तब्बल एक लाख कोटीGroww या ऑनलाइन इन्व्हेस्टमेंट प्लॅटफॉर्मचे मार्केट कॅप आता एक लाख कोटी रुपयांच्या पुढे गेले असून, त्यामुळे Growwने बहुतेक सर्व लिस्टेड ब्रोकरेज आणि वेल्थ मॅनेजमेंट कंपन्यांना मागे टाकले आहे. मोतीलाल ओसवाल सोडले तर उर्वरित आठ कंपन्यांची एकत्रित बाजारमूल्ये 99,827 कोटी रुपये येतात. म्हणजेच Growwचे एकट्याचे मूल्य त्यांच्यापेक्षा जास्त आहे. गुंतवणूकदारांचा कल आता डिजिटल-नेटिव्ह प्लॅटफॉर्मकडे वाढत असल्याचे हे चित्र स्पष्ट दाखवते.या वाढीचा थेट फायदा कंपनीचे संस्थापक ललित केशरे यांना झाला आहे. त्यांच्या नावावर Groww चे सुमारे 55.9 कोटी शेअर्स आहेत. शेअरची किंमत वाढल्यामुळे त्यांच्या शेअर्सचे एकूण मूल्य 17 नोव्हेंबर रोजी 9400 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त झाले. .Multibagger Stock : फक्त 7 महिन्यांत दुप्पट पैसे! Nifty500 मधील हे 5 शेअर्स ठरले गुंतवणूकदारांसाठी सोने! .पहिल्या दिवसापासूनच तेजीतGrowwच्या शेअर्सने पहिल्याच दिवशी दमदार कामगिरी केली होती. BSE वर 114 रुपयांना लिस्ट झाल्यानंतर लगेचच या शेअरमध्ये खरेदी वाढली. सध्या कंपनीच्या शेअर्सचा उच्चांक 178.09 रुपये आणि नीचांक 112.02 रुपये इतका आहे..Digital Gold Alert : डिजिटल गोल्डवर सेबीचा मोठा इशारा! जाणून घ्या का आहे तुमच्या गुंतवणुकीला धोका!.Growwच्या IPOला सुद्धा गुंतवणूकदारांकडून मोठ्या प्रमाणात प्रतिसाद मिळाला होता. हा आयपीओ तब्बल 17.60 पट सबस्क्राइब झाला होता. ही वाढ गुंतवणूकदारांचा कल आता डिजिटल-नेटिव्ह प्लॅटफॉर्मकडे वाढत असल्याचे हे चित्र स्पष्ट करते. भारतात रिटेल इन्व्हेस्टिंगचा वाढता वेग आणि नवीन गुंतवणूकदारांची डिजिटल साधनांवरील पसंती यामुळे Growwची ही वाढ घडून आल्याचे दाखविते. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.