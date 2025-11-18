Share Market

Indian Stock Market : लिस्ट झाल्यावर थेट उड्डाण! केवळ चार दिवसांत सुमारे 75% रिटर्न! या शेअरने गुंतवणूकदारांना केलं मालामाल!

Stock Market IPO : शेअर बाजारात चढ - उतार सुरू असताना मात्र या शेअरने मागील चार दिवसांपासून कायम वाढ नोंदविली आहे.
High Return Stock

High Return Stock

Sakal 

सकाळ डिजिटल टीम
Updated on

Groww Share : शेअर बाजारात लिस्ट झालेल्या Groww या कंपनीच्या शेअर्सने अवघ्या चार दिवसांत जबरदस्त तेजी दाखवली आहे. 100 रुपयांच्या दराने उपलब्ध असलेल्या या शेअरने 175 रुपयांच्या वर झेप घेतली. त्यामुळे गुंतवणूकदारांसह कंपनीचे मालकही मोठ्या प्रमाणात मालामाल झाले आहेत. कमी वेळेत गुंतवणुकीवर मिळालेला मोठा रिटर्न पाहून गुंतवणूकदारांमध्ये उत्साह दिसत आहे.

Loading content, please wait...
Stock Market
IPO
Multibagger Stock
Stock Market Analysis
Digital infrastructure investment
Share Price
Indian Stock Market Today

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com