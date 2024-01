Nifty below 21,500, Sensex drops nearly 200 pts; L and T slips 5 percent Sakal

Share Market Share Market Opening: अर्थसंकल्पापूर्वी शेअर बाजाराचा मूड बिघडला; सेन्सेक्स 200 अंकांनी घसरला, काय आहे कारण? Share Market Opening: बुधवारी शेअर बाजारात विक्रीची नोंद होत आहे. मिश्र जागतिक संकेतांमुळे बाजार घसरला आहे. बजेट आणि यूएस फेड पॉलिसीचा परिणामही बाजारावर दिसून येत आहे. सकाळी सेन्सेक्स सुमारे 200 अंकांनी घसरून 70,900 च्या पातळीवर घसरला.