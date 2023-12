Share Market Closing latest updates in marathi Sensex retreats 550 pts from day's high, Nifty slides below 20,900 12 december 2023 Sakal

Share Market Share Market Closing: 2 दिवसांनंतर शेअर बाजारात घसरण, गुंतवणूकदारांचे 1.29 लाख कोटींचे नुकसान Share Market Closing: सेन्सेक्समधील 30 शेअर्सपैकी 19 शेअर्स वाढीसह बंद झाले