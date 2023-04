Share Market Investment Tips : बुधवारी सलग चौथ्या दिवशी बाजारात तेजी दिसून आली. कॅपिटल गूड्स, एफएमसीजी आणि आयटी शेअर्समधील वाढीमुळे सेन्सेक्स-निफ्टी मजबूत तेजीसह बंद झाले.

व्यवहाराच्या शेवटी सेन्सेक्स 582.87 अंकांच्या म्हणजेच 0.99 टक्क्यांच्या वाढीसह 59689.31 वर बंद झाला. त्याच वेळी, निफ्टी 159 अंकांच्या म्हणजेच 0.91 टक्क्यांच्या वाढीसह 17557 स्तरावर बंद झाला आहे.

आज कशी असेल बाजाराची स्थिती?

तांत्रिक दृष्टिकोनातून चांगली सुरुवात केल्यानंतर बाजाराने दिवसभर आपली तेजी कायम ठेवल्याचे कोटक सिक्युरिटीजचे श्रीकांत चौहान म्हणाले.

निफ्टी 200-दिवसांच्या एसएमए पातळीवर बऱ्याच काळाने बंद झाला आणि डेली चार्टवर एक लाँग बुलिश कँडल तयार केली, जे पॉझिटीव्ह संकेत मानले जातात. (Share Market Investment Tips Which 10 shares will be perform today 6 April 2023 before the market opens know details)

बाजाराचा शॉर्ट टर्म स्ट्रक्टर मजबूत आहे पण बाजाराची ओवरबोट स्थिती पाहता वरच्या स्तरावर प्रॉफीट बुकिंग होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. आता निफ्टी-सेन्सेक्सला 17600-17650/60000-60100 वर रझिस्टंस दिसत आहेत. तर 17450-17400/59400-59200 वर सपोर्ट दिसत आहे.

आजचे टॉप 10 ऍक्शन शेअर्स कोणते?

एल अँड टी (LT)

एचडीएफसी (HDFC)

एचडीएफसी बँक (HDFCBANK)

आयटीसी (ITC)

हिंदुस्थान युनिलिव्हर (HINDUNILVR)

बंधन बँक (BANDHANBNK)

एमफॅसिस (MPHASIS)

इंडियन हॉटेल (INDHOTEL)

गोदरेज प्रॉपर्टीज (GODREJPROP)

ट्रेंट (TRENT)



नोंद : क्रिप्टो मार्केट, शेअर मार्केट किंवा म्युच्युअल फंडातील गुंतवणुकीत जोखीम असते. यामध्ये फायद्याप्रमाणे नुकसान होण्याचीही शक्यता असते. त्यामुळे क्रिप्टो, शेअर बाजार किंवा म्युच्युअल फंडातील कोणतीही गुंतवणूक करण्याआधी आपल्या वित्तीय सल्लागारासोबत चर्चा करूनच गुंतवणूक करा.