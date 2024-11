2024 IPO Year: शेअर बाजारात 11,90,000,000,000 रुपयांचे IPO दाखल; केला नवीन विक्रम, आणखी कोणते आयपीओ येणार?

2024 Becomes The Year of The IPO: आयपीओच्या दृष्टीने 2024 हे वर्ष शेअर बाजारासाठी खूप खास होते. यावर्षी देशातील सर्वात मोठा Hyundaiचा आयपीओ आला. आयपीओच्या एकूण मूल्यानेही नवा विक्रम केला आहे.

