Aurobindo Pharma Ltd : 'या' फार्मा कंपनीने जारी केले तिमाही निकाल, नफ्यात वाढ...

देशातील आघाडीची फार्मा कंपनी अरबिंदो फार्माने (Aurobindo Pharma Ltd) आर्थिक वर्ष 2025 च्या जून तिमाहीत नफ्यात 61.3 टक्के वाढ नोंदवली आहे. तसेच, त्यांचा महसूलही 9.9 टक्क्यांनी वाढला आहे.

