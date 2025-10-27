Sakal Money

सुवर्णरोखे आणि ब्रॅडमन...

भारतीय रिझर्व्ह बॅंकेने २०२०-२१ मध्ये विक्री केलेल्या सार्वभौम सुवर्णरोखे (एसजीबी) योजनेची सातवी मालिका मुदतीपूर्वी बंद केल्याचे गेल्या आठवड्यात जाहीर केले.
सकाळ वृत्तसेवा
- प्रसाद भागवत, ज्येष्ठ गुंतवणूक सल्लागार

