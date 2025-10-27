सुवर्णरोखे आणि ब्रॅडमन...

- प्रसाद भागवत, ज्येष्ठ गुंतवणूक सल्लागारभारतीय रिझर्व्ह बॅंकेने २०२०-२१ मध्ये विक्री केलेल्या सार्वभौम सुवर्णरोखे (एसजीबी) योजनेची सातवी मालिका मुदतीपूर्वी बंद केल्याचे गेल्या आठवड्यात जाहीर केले. सोन्याच्या भावातील जबरदस्त उसळीमुळे तत्कालीन ५०५१ रुपये प्रतिग्रॅम या भावाने घेतलेल्या युनिटसाठी रिझर्व्ह बँकेला प्रतिग्रॅम १२,७९२, म्हणजेच १८३ टक्के जास्त किंमत मोजावी लागली..हा तोटा सरकारी अयोग्य निर्णयामुळे झाला असून, तो सर्वसामान्य गुंतवणूकदारांच्या खिशातून वसूल केला जाईल, अशी योजनाविरोधकांची तक्रार आहे, तर सरकारी धोरणांचे समर्थक हा तोटा आभासी असल्याचे सांगत आहेत. सुवर्णरोखे योजना भारतीय नागरिकांनी सोने प्रत्यक्ष स्वरूपात घेऊन परकी चलन खर्च करू नये, या हेतूने सुरू करण्यात आली होती.योजना सुरू होण्याच्या आसपासचा बराच काळ सोन्याचे भाव स्थिर होते व मिळालेला प्रतिसाद पाहता योजना यशस्वी झाली, असे चित्र होते. मात्र, गेल्या वर्षात सोने गगनाला भिडले आणि रोख्यांच्या परतफेडीसाठी सरकारला दीड लाख कोटी रुपयांचा अधिक खर्च होणार असल्याची आकडेवारी पुढे आली आणि गदारोळ सुरू झाला..सर्वसामान्यपणे वस्तुविनिमय बाजारात देण्याच्या रकमेएवढ्या मूल्याचे सोन्याचे ‘कॉल’ घेऊन रिझर्व्ह बँकेने देणी संरक्षित केलेली दिसत नाहीत. रिझर्व्ह बॅंक स्वतः असे व्यवहार थेट कमोडिटी बाजारात ‘डेरिव्हेटिव्ज’ स्वरूपात करू शकत असली, तरीही बहुतेक वेळा बॅंक वस्तू वा चलनांची (उदा. डॉलर) बाजारात थेट खरेदी वा विक्री करुनच जोखीमसंतुलन साधते, असे दिसते..बँकेने दरम्यानच्या काळात थेट ‘हेजिंग’ केले नसले, तरी दरम्यानच्या काळात ‘हेजिंग’ वा अन्य कारणाने भारतीय रिझर्व्ह बॅंकेने सोन्याची सातत्याने खरेदी केली. कोविड काळात सोने खरेदी करणारी भारतीय रिझर्व्ह बँक चीन खालोखाल दुसऱ्या क्रमांकावरील बॅंक होती.सोन्याच्या भाववाढीमुळे सुवर्णरोखे परतफेडीत रिझर्व्ह बॅंकेच्या झालेल्या तोट्याचा संबंध वाढलेल्या सुवर्णसाठ्यातील मूल्यवृद्धीशी जोडून ‘तोटा झालाच नाही’ असे मानावे का? हा कळीचा मुद्दा आहे. याआधी महामंदीच्या काळात अमेरिकेचे अध्यक्ष रूझवेल्ट यांनी सरकारी तिजोरींतील सुवर्णसाठ्याचे फेरमूल्यांकन करून जवळपास पावणेतीनशे कोटीचा (आभासी का होईना) फायदा मिळवलाच होता..तेव्हा असे कागदी घोडे नाचवून नुकसानाचे रुपांतर फायद्यात करण्याची रंगसफेदी करणे, हा सर्व अर्थव्यवस्थांमध्ये पूर्वापार चालत आलेला व्यवहार आहे आणि या दृष्टीने पाहिल्यास भारतीय रिझर्व्ह बँकेला तोटा झालेला नाही, असा युक्तिवाद शक्य आहेच; मग मुद्दा उद्भवतो तो, ही धोरणात्मक चूक नाही का? एकीकडे सोन्याचे भारतात उत्पादन होत नाही व ते खरेदी करताना परकी चलन खर्च होते, म्हणून अडीच टक्के व्याज देऊन योजना आणायची आणि मग सरकारने स्वतः तेच करायचे, हा अव्यापारेषु व्यापार कशाला?.भारतीय रिझर्व्ह बॅंकेकडील सोनेसाठा पर्याप्त आहे, सोने विकत घेणे ही प्राथमिकता नाही, असे असताना अशी सोनेखरेदी करणे व त्यासाठी कर्जउभारणी करणे, हे विकसनशील अर्थव्यवस्थेला परवडण्यासारखे नाही, ही वस्तुस्थिती आहे..या सर्व पार्श्वभूमीवर, यापुढे गुंतवणुकीसाठी पहिली पसंती शेअर की सोने असा प्रश्न समोर येतो, तेव्हा ‘एक दोन नव्हे, तर सलग एकावन्न कसोटी सामन्यात फलंदाजीची सरासरी १०० हून अधिक राखणारे सर ब्रॅड्मन शेवटच्या डावात शुन्यावर बाद झाले, म्हणून कितीजण त्यांना बाद करणाऱ्या गोलंदाजाला त्यांच्या समकक्ष महान दर्जा देतील? असा प्रतिप्रश्न विचारतो. कधीही केवळ एखादी कसोटी व एखाद्या वर्षातील कामगिरीवरुन पर्यायांची तुलना, मूल्यमापन करु नये, ते दिशाभूल करणारे असेल, हेच याचे उत्तर आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.