अमेरिकी तेलाची घसरगुंडी कशामुळे?

कोरोना विषाणूच्या साथीमुळे जगातील अनेक देशांमध्ये लॉकडाउन सुरू असल्याने इंधनाच्या मागणीत मोठी घट आली आहे. प्रवासी वाहतूक ठप्प झाल्याने आणि अनेक उद्योगांतील कामकाज थंडावल्याने पेट्रोल, डिझेलसारख्या इंधनाचा साठा मागणीअभावी साचून राहात आहे. याचा मोठा फटका अमेरिकी कच्च्या तेलाला (डब्ल्यूटीआय क्रुड ऑइल) बसला आहे. मागणी आणि पुरवठ्याचे संतुलन बिघडल्याने कच्च्या तेलाचा भाव प्रति बॅरल चक्क शून्य डॉलरच्याही खाली गेल्याची ऐतिहासिक घटना घडली. या भावात 300 टक्‍क्‍यांहून अधिक घसरण नोंदविली गेली. त्यामुळे प्रति बॅरल 55.90 डॉलरवर असलेले कच्चे तेल उणे 37.56 डॉलरपर्यंत घसरले. असा उणे भाव होण्याची इतिहासातील ही पहिलीच आणि अभूतपूर्व घटना. बातम्या ऐकण्यासाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप का घडले असे?

वेस्ट टेक्‍सास इंटरमीडिएट (डब्ल्यूटीआय) क्रुड ऑइल हे अमेरिकेतील कच्च्या तेलाचे मानक किंवा बेंचमार्क समजले जाते. मागणी, पुरवठा आणि दर्जा यांच्या आधारे कच्च्या तेलाचा प्रति बॅरल भाव ठरत असतो. कोरोना विषाणूच्या प्रादुर्भावामुळे कोट्यवधी लोकांना आपला प्रवास थांबवून सध्या घरीच राहावे लागत आहे. विमानासह सर्वच प्रकारच्या प्रवासी वाहतुकीत मोठ्या प्रमाणात घट झाली आहे. यामुळे मागणीच्या तुलनेत पुरवठ्याची बाजू वाढत राहिली. त्याचा परिणाम डब्ल्यूटीआय तेलाच्या साठवणूक क्षमतेवर झाला. या तेलाच्या साठवणुकीचे अमेरिकेतील प्रमुख ठिकाण हे कुशिंग (ओक्‍लाहोमा) आहे आणि 10 एप्रिलपर्यंतच ते 72 टक्के भरले होते. आता तेथील साठवणूक क्षमता संपली आहे. त्यामुळे कच्च्या तेलासारख्या मौल्यवान कमोडिटीला किंमत राहिली नाही. साहजिकच त्याचा परिणाम भावावर झाला आणि तो शून्याच्या खाली म्हणजे उणे झाला. थोडक्‍यात, हे तेल घेऊन जाणाऱ्यांनाच वर आणखी पैसे द्यावे लागतील, अशी विचित्र परिस्थिती निर्माण झाली. फ्युचर्स कॉन्ट्रॅक्‍टची समाप्ती

अमेरिकेच्या वायदे बाजारात कच्च्या तेलाची फ्युचर्स कॉन्ट्रॅक्‍ट ही "डिलिव्हरेबल' स्वरुपाची असतात. डब्ल्यूटीआय क्रुड ऑइल हे न्यूयॉर्क मर्कंटाईल एक्‍स्चेंजमध्ये फ्युचर्स कॉन्ट्रॅक्‍ट म्हणून ट्रेड होते. प्रत्येक कॉन्ट्रॅक्‍ट एकेका महिन्यासाठी ट्रेड होत असते. त्यामुळे ज्यांनी खरेदीचे कॉन्ट्रॅक्‍ट घेतलेले असते, त्यांना त्याच्या समाप्तीच्या किंवा सौदापूर्तीच्या वेळी कच्च्या तेलाची प्रत्यक्ष डिलिव्हरी घ्यावी लागते. त्याप्रमाणे डब्ल्यूटीआय क्रुड ऑइलच्या मे डिलिव्हरी कॉन्ट्रॅक्‍टची समाप्ती 21 एप्रिल 2020 होती. सध्याच्या काळात या तेलाला मागणी नसल्याने आणि साठवणुकीचा प्रश्‍न निर्माण झाल्याने अनेकांनी (विशेषतः सट्टेबाजांनी) आपले खरेदीचे सौदे मिळेल ती किंमत मोजून "अनवाईंड' किंवा "स्क्वेअरऑफ' केले. त्याचा परिणाम भावाच्या ऐतिहासिक घसरणीत झाला. अर्थात ही घटना तात्कालीक परिस्थितीमुळे घडली आणि इतिहासजमा झाली. कारण जून महिन्याच्या फ्युचर कॉन्ट्रॅक्‍टचा भाव प्रति बॅरल 22 डॉलरवर पोचला आहे. पुढच्या महिन्यात लॉकडाउन उठले तर पुन्हा वाहतूक सुरू होईल आणि त्यामुळे पुन्हा इंधनाला मागणी येऊ शकेल, त्याचबरोबर साठवणुकीला पुन्हा जागा होईल, या आशेने कच्च्या तेलाला भविष्यात पुन्हा भाव मिळताना दिसू शकेल. ब्रेंट क्रुडवर परिणाम का नाही?

कच्च्या तेलाचे जागतिक मानक म्हणून ब्रेंट क्रुड ऑइलकडे पाहिले जाते. त्यामुळे डब्ल्यूटीआय क्रुड ऑइलपेक्षा त्याला जास्त भाव मिळतो. त्याच्या फ्युचर्स कॉन्ट्रॅक्‍टची मुदत 30 एप्रिल रोजी संपत आहे. दुसरे महत्त्वाचे कारण म्हणजे ब्रेंट क्रुडचे कॉन्ट्रॅक्‍ट "कॅश'मध्ये सेटल केले जाते. त्यामुळे सट्टेबाजांना मिळेल त्या किमतीला ती न विकता कॉन्ट्रॅक्‍टच्या समाप्तीपर्यंत पुढे नेता येतात. ही सोय डब्ल्यूटीआय क्रुड फ्युचर्समध्ये नाही. जगभरात डब्ल्यूटीआय क्रुडपेक्षा ब्रेंट क्रुडला सर्वाधिक पसंती दिली जाते. भारताला काय फायदा होणार?

भारत हा प्रामुख्याने कच्च्या तेलाचा आयातदार देश आहे. कच्च्या तेलाचे भाव घसरल्यास देशाचे परकी चलन वाचू शकेल आणि त्यामुळे आयात बिल कमी होईल. याद्वारे चालू खात्यावरील तूट (कॅड) कमी होऊ शकेल. घसरलेल्या भावात कच्च्या तेलाचा अधिकाधिक साठा भारताला करता येणार आहे. विशाखापट्टनम, मंगळूर आणि उडपीजवळील पदूर येथील धोरणात्मक साठवणूक क्षमतेचा वापर यासाठी करता येऊ शकेल.

