संपादकीय

ढिंग टांग : परवशता पाश दैवे...!

पुण्यात स्वतःची सत्ता असूनही नगरसेवकांची परवशता; प्रशासकीय अधिकाऱ्यांचा माज, पक्ष पदाधिकाऱ्यांचा वरदहस्त आणि जनतेसमोर हतबल झालेली निवडून आलेली मंडळी
When power feels powerless, Pune gets a British Nandi twist!

When power feels powerless, Pune gets a British Nandi twist!

Sakal

ब्रिटिश नंदी
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आदरणीय ना. नानासाहेब फडणवीस यांसी, शतप्रतिशत प्रणाम व विनम्र निवेदन. सर्वप्रथम आपणां सर्वांना आणि माझ्या पक्ष सहकाऱ्यांना पोळ्याच्या शुभेच्छा. पत्र लिहिणेस कारण की सध्या आपल्या पक्षात, -त्यातही पुण्यात, भयंकर प्रॉब्लेम सुरु आहेत. त्यात माझ्यासारख्या साध्यासुध्या कार्यकर्त्याची होणारी घुसमट असहनीय आहे. मी पुण्याचा एक साधासुधा सिंपल नगरसेवक असून आजवर चार वेळा निवडून आलो आहे. पण आमचे सध्या कोणीही, म्हंजे कोणीही ऐकत नाही!!

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