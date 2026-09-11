ढिंग टांग : परवशता पाश दैवे...!

आदरणीय ना. नानासाहेब फडणवीस यांसी, शतप्रतिशत प्रणाम व विनम्र निवेदन. सर्वप्रथम आपणां सर्वांना आणि माझ्या पक्ष सहकाऱ्यांना पोळ्याच्या शुभेच्छा. पत्र लिहिणेस कारण की सध्या आपल्या पक्षात, -त्यातही पुण्यात, भयंकर प्रॉब्लेम सुरु आहेत. त्यात माझ्यासारख्या साध्यासुध्या कार्यकर्त्याची होणारी घुसमट असहनीय आहे. मी पुण्याचा एक साधासुधा सिंपल नगरसेवक असून आजवर चार वेळा निवडून आलो आहे. पण आमचे सध्या कोणीही, म्हंजे कोणीही ऐकत नाही!!.साहेब, काय सांगू? प्रशासकीय अधिकारी दिवसेंदिवस इतके शिरजोर होत चालले आहेत की विचारता सोय नाही. आता मुळामुठेचे पाणी डोक्यावरुन जात चालले आहे. कामचुकार, भ्रष्ट प्र. अधिकाऱ्यांना आपलेच पदाधिकारी पाठीशी घालत असल्याने त्यांचे फावते. पालिकेतील प्रशासकीय अधिकारी प्रारंभी तोंड देखले ऐकून तरी घेत होते. ज्येष्ठ नगरसेवक म्हणून मान देत होते, आता मान वळवूनदेखील बघत नाहीत. आमचीच सत्ता असून ही अवस्था!! कोणीही यावे, टिचकी मारुनी जावे, अशी आमची हालत आहे. ‘असुनी खास मालक घरचा’ हा ‘परवशता पाश’ आमच्या गळां लागला आहे. कोण कुठले रत्नांग्रीचे बापट येऊन.आमच्या नाकावर टिच्चून अठ्ठेचाळीस तासात विद्वान म्हणून (नारायण पेठेत) मान्यता पावतात, आणि आम्ही आपले पितोय ‘वाडेश्वर’ नि ‘रुपाली’त चहा नि कॉफ्या!!कचरा उचलण्यापासून करआकारणीपर्यंत कुठलीही कामे प्र. अधिकारी त्यांच्या मर्जीनुसार करत असल्याने आम्हाला कोणी भाव देईनासे झाले आहे. परवाचीच गोष्ट. कचऱ्याचा ढीग उचलण्यासाठी मी संबंधित पालिका अधिकाऱ्यांस बजावले असता ‘मंगळवारी सकाळी साडेआठला मी स्वत: येतो’ असे त्याने आश्वासन दिले. मी टीव्ही क्यामेरे घेऊन लवाजम्यानिशी पोचलो. पण अधिकारी फिरकलेच नाहीत! शेवटी मला कॅमेऱ्यांसमोर कचरा उचलावा लागला. घरी गेल्यावर दोन तास आंघोळ करीत होतो….प्रशासकीय अधिकाऱ्यांवर आपल्याच पक्षातील पदाधिकाऱ्यांचा वरदहस्त असल्याने ते माजल्यासारखे वागतात, हे उघड आहे. प्र. अधिकारी आमची कामे करीत नसल्याने वॉर्डात फिरणे हळूहळू मुश्किल होऊ लागले आहे. (त्यात उपटबापटले, आय मीन बापट उपटले!) आम्ही कोणाकडे दाद मागावी? बाप भीक मागू देईना, आणि आई जेवू घालीना, अशी आम्हा पुणेकर पक्ष-कार्यकर्त्यांचीअवस्था आहे. मी तर हल्ली नगरसेवक आहे, असे सांगणेच सोडले आहे. मुंबई, कल्याण-डोम्बिवली किंवा कुठेही हीच परिस्थिती असल्याचे कळते. आश्चर्य म्हणजे आमच्या वॉर्डातले लोकही हल्ली माझ्याकडून काही अपेक्षा करीत नाहीत..प्रशासकीय अधिकाऱ्यांना काही बोलायला जावे तर तो नेमका तुमचा माणूस असल्याचे कानावर येते. साहेब, आजमितीस पुणे महापालिकेत किमान डझनभर अधिकारी तुमचा माणूस असल्याचे सांगून शिरजोरी करताना दिसतात..सोशल मीडियावर आम्ही कमी पडत असून फेसबुकात रमलो असल्याची टीका आमच्यावर होते. ताबडतोब इन्स्टाग्रामवर जा, असा आदेश मिळाला आहे. तेही करू; पण त्यामुळे अधिकारी आमचे ऐकणार आहेत का? त्यांना प्रोटेक्ट करण्याचे आमचे काम आहे का? त्यात भरीस भर म्हणजे येता गणेशोत्सव (बापटांसकट) कसा पार पाडावा, या काळजीत आम्ही सगळे आहोत..पुण्यात आपली सत्ता आहे, हे आमच्यापैकी निम्मे नगरसेवक तरी विसरूनच गेले आहेत. इतकेच नव्हे तर आपण नगरसेवक नसून महापालिकेत नोकरी करतो, असे काही लोकांना वाटू लागले आहे. तरी आपण उदार मनाने आमची कैफियत ऐकून घ्याल, आणि संकटमोचक म्हणून गिरीशभाऊ महाजनांना पाठवाल, अशी आशा आहे.कळावे. आपला नम्र.सत्तेत राहून कोरडा राहिलेला एक नगरसेवक..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.