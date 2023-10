यशापयशाची विविधांगी परिमाणे

राजेन्द्र खेर

यशाच्या आणि सुखाच्या कल्पना कालानुरूप बदललेल्या असतात. तात्कालिक सुख मिळालं की मनुष्य स्वतःला यशस्वी मानतो; परंतु काळ बदलताच मिळवलेलं यश आणि सुख हे कालबाह्य होऊन जातं!

इंग्रजीत एक म्हण आहे, Nothing Succeed like Success. याचा भावानुवाद म्हणजे, ‘यशासारखी यशदायी गोष्ट दुसरी कोणती नसते.’ भौतिक जगतात जे यश मिळतं ते मनात निश्चितच सुखाची भावना निर्माण करतं. एखाद्या व्यक्तीला कुणीतरी मोठं व्हायचं असतं; किंवा काहीतरी मिळवायचं असतं.

सत्ता, पद, पैसा, अधिकार, देशाटन, मानमरातब, प्रसिद्धी, लोकप्रियता इत्यादी भौतिक जगतातील अनेक गोष्टी या कष्टसाध्य असतात. त्या मिळाल्या की मनुष्य स्वतःला यशस्वी समजतो.

यशामुळे जीवनात एक प्रकारची सकारात्मकता येते; मनाला समाधान लाभतं. मग सर्वस्व मिळाल्याच्या सुखात मनुष्य काही काळ रममाण होतो. मात्र, याउलट घडलं तर तो स्वतःला अपयशी मानतो. म्हणूनच यशासारखी यशदायी गोष्ट दुसरी कोणती नसते, असं म्हटलं जातं. पण मग यश तरी कशाला म्हणायचं? यशाचे मापदंड कोणते?

भौतिक जगतातल्या यशामध्ये आणि सुखांमध्ये अपूर्णतेचा भाव भरलेला असतो. कारण ‘काळ’ यशाच्या भावनेलाच खाऊन टाकत असतो! कालच्या यशस्वी व्यक्तीला आज मानमरातब मिळेनासा होतो, त्यामुळे ती व्यक्ती दुःखी होते. कारण यशाच्या आणि सुखाच्या कल्पना कालानुरूप बदललेल्या असतात.

तात्कालिक सुख मिळालं की मनुष्य स्वतःला यशस्वी मानतो; परंतु, काळ बदलताच मिळवलेलं यश आणि सुख हे कालबाह्य होऊन जातं! काळ मागे सरला की एकेकाळचा यशस्वी अभिनेता विस्मृतीत कसा जातो आणि त्याची मानसिक अवस्था काय होते, याचं प्रत्ययकारी दर्शन चार्ली चॅप्लिननं त्याच्या ‘लाइम लाइट’ या चित्रपटात ‘काल्व्हेरो’च्या माध्यमातून रंगवलं आहे.

पूर्वी यशस्वी आणि सुखी माणसाच्या सदऱ्यात लॅन्डलाइन टेलिफोन होता, सोन्याचे दागिने होते, सरकारी नोकरी होती, स्कूटर होती, कॅसेट प्लेअर होता. ती जागा आता महागडा सेलफोन, प्लॅटिनियमचे दागिने, हिरे, मोठ्या पॅकेजची नोकरी, महागड्या मोटारी इत्यादींनी घेतलेली दिसेल. म्हणजे, पूर्वी ज्या गोष्टींशी यशाची भावना जोडलेली होती ती आज बदललेली आहे. आज ज्या गोष्टीमध्ये यश आणि सुख वाटतं ते भावी काळात कालबाह्य झालेलं असेल! म्हणजे कालानुरूप सुखाच्या आणि त्याच्याशी निगडित यशाच्या प्रचलित कल्पनाही अनायसे बदलत जातात.

एवढे सुखी-समाधानी कसे?

अशा तऱ्हेनं सुखाची भावना ही जशी तात्कालिक असते, त्याचप्रमाणे ती तुलनात्मकही असते. उदा. एखाद्या तरुणाला हवी ती नोकरी आणि हवं तसं पॅकेज मिळालं की तो स्वतःला यशस्वी मानतो. परंतु दुसऱ्या अल्पमतीच्या व्यक्तीला जर त्याच्यापेक्षा अधिक पॅकेज मिळालं तर त्या तरुणाच्या सुखाला कसर लागू शकते. एखादी व्यक्ती आयुष्यात यशस्वी होते; पण ते यश पाहायला जोडीदार किंवा आई-वडिल नसतात.

ती खंत व्यक्तीच्या यशाला कसर लावते. एखाद्या व्यक्तीला प्रचंड यश, कीर्ती, मानमरातब, पैसा सर्वकाही मिळतं. परंतु मुलगा किंवा मुलगी चुकीच्या वर्तनानं व्यक्तीच्या सुखालाच काळिमा फासते; जीवन क्लेशकारक करते. भौतिक जगतातील अशा परिवर्तनशील आणि कमतरता असणाऱ्या सुखांमागे धावत राहाणं हीच तर खरी ‘माया’ असते; आणि अशा मायेतच ‘जगणं’ असतं. ही ‘माया’ नसती तर जीवन नीरस होऊन गेलं असतं. म्हणून मनाला सकारात्मक बनवण्यासाठी सुखाची भावना जपणं तितकंच आवश्यक असते. बदल हा सृष्टीचा नियम आहे. बदलात नित्य राहाणं हा आत्म्याचा धर्म आहे. जीवनात दोन्हींचा समतोल साधता आला तर जीवन सुंदर होतं.

एकदा एक यशस्वी गृहस्थ एकनाथ महाराजांना भेटले आणि गप्पांच्या ओघात त्यांनी विचारलं, ‘महाराज, तुम्ही नेहमी एवढे सुखी-समाधानी कसे असता?’ महाराज म्हणाले, ‘‘तो प्रश्न आत्ता बाजूला राहू दे. काल मला एक स्वप्नदृष्टांत झाला. आठ दिवसांनंतर तुमचा मृत्यू निश्चित आहे! तेव्हा आता त्या दृष्टीनं तुम्ही विचार करा.’’

आपलं मरण जवळ आलं आहे, हे ऐकून ते गृहस्थ हबकून गेले. मग त्यांनी आपला जमीनजुमला आणि संपत्तीची सारी व्यवस्था लावली. तिसऱ्या दिवशी ते आपल्या नातेवाईक मित्रमंडळींना जाऊन भेटले. ज्यांच्याशी भांडण-तंटे होते ते मिटवून टाकले. अशा तऱ्हेनं सारी व्यवस्था लावल्यानंतर मरणाला सामोर जाण्यासाठी ते सिद्ध झाले.

सातव्या दिवशी ते एकनाथ महाराजांना पुन्हा येऊन भेटले. महाराजांनी त्यांना विचारलं, ‘‘तुमच्या मृत्यूचा दिवस मी तुम्हांला सांगितला, तेव्हा तुम्हाला काय वाटलं?’’ ते गृहस्थ म्हणाले, ‘‘सुरुवातीला धक्का बसला, पण नंतर मी मनाची तयारी केली. मग कसलीच चिंता उरली नाही. खरी शांतता आणि समाधान वाटायला लागलं.’’ एकनाथ महाराज हसून म्हणाले, ‘‘मन विशुद्ध आणि चिंतारहित झालं म्हणजेच मनाला खरी शांतता लाभते. मी सुखी-समाधानी का आहे हे आता लक्षात आलं ना? आता निश्चिंत मनानं तुम्ही घरी जा; इतक्यात तुम्हाला मृत्यू नाही!’’

सुखदुःखाला नाही मापदंड

सर ऑर्थर एडिंग्टन आपल्या ‘Nature of the Physical World’ या ग्रंथात म्हणतात, ‘‘The stuff of the world is mind-stuff. The mind-stuff is not spread in space and time. Recognizing that the physical world is entirely abstract and without ‘actuality’ apart from its linkage to consciousness, we restore consciousness to the fundamental position.’’

म्हणजे, ‘जगाचं स्वरूप मनोमय आहे. मन हे स्थल-कालात सामावलेलं नाही. भौतिक जग जरी जाणिवेशी बद्ध असलं तरी ते पूर्णतः अमूर्त असून ते सत्यस्वरूप नाही हे ओळखता आलं तर आपण आपली जाणीव मूलतत्त्वाशी पुनःप्रस्थापित करू शकतो.’’ हे मूलतत्त्व म्हणजेच अंतिम आनंदाचं ठिकाण, या दृष्टीनं भौतिक जगतातील यशापयश आणि सुखदुःखं ही मानण्यावर असतात. त्यामुळे सुखदुःखांचे मापदंड आपण ठरवू शकत नाही.

म्हणून तात्पुरत्या सुखानं हुरळून जाण्यात जसा अर्थ नसतो; तसंच तात्पुरत्या अपयशामुळे खचून जाण्यातही अर्थ नसतो. योग्य ती भौतिक सुखं मनुष्याला मिळायलाच हवीत; परंतु अविवेकानं सुखाची अधिकाधिक अपेक्षा करत गेलं तर मात्र जीवन सैरभैर होऊ शकतं. म्हणून ऑर्थर एडिंग्टन म्हणतात त्याप्रमाणे, जीवनात यश मिळवतानाच भौतिक जगाच्या जाणिवेशी बद्ध असणाऱ्या मनाला सत्यस्वरूपी मूलतत्त्वाकडे नेण्याचा प्रयत्न केला पाहिजे.

मग जीवन कोणत्याही काळात सुखानंदाचा अनुभव घेऊ शकतं. सुखं अनेक प्रकारची असतात; परंतु, चिरंतन आनंद मात्र एकच असतो आणि तो म्हणजे आत्मानंद! भौतिक जगतात एखाद्याला धावण्यातून सुख मिळत असतं; याउलट चित्तवृत्ती स्थिर करण्यातून एखादी व्यक्ती आनंदावस्था अनुभवण्याचा प्रयत्न करत असते. देह नाशवंत असतो तसंच सुखात अपूर्णता असते.

आत्मानंदात मात्र पूर्णत्व सामावलेलं असतं. या दृष्टीनं यशापयशाची भावना आणि चिरंतन आनंद यांचा समतोल साधण्याचा प्रयत्न केला तर मात्र जीवन संतुलित आणि आनंदमयी होऊ शकतं, असं मला वाटतं.