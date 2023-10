- डॉ. अजित कानिटकर

लहान मुलांना समाजमाध्यमांत गुंतवून व्यसनाधीन बनविणाऱ्या कंपनीला अमेरिकेत न्यायालयात खेचण्यात आले आहे. या कंपनीवरचा आरोप असा की, त्यांनी वापरकर्त्या ग्राहकांना व्यसनात अडकवणारा सापळा तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून तयार केला. आपल्याकडेही हा प्रश्‍न गंभीर बनला आहे.

समाजमाध्यमांमुळे सर्व वयोगटांत वाढणारी व्यसनाधीनता हा गंभीर सामाजिक प्रश्न बनला आहे. दररोजच्या यासंबंधीच्या बातम्या प्रसिद्ध होत आहेत. फसवणुकीपासून मारहाणीपर्यंतचे गुन्हे समाजमाध्यमातील व्यवहाराशी संबंधित आहेत.‘ आईने मोबाइल दिला नाही म्हणून आत्महत्या करण्यापर्यंत टोकाची कृती मुले करतात, तेव्हा समाजमाध्यमांचा हा कल्लोळ सर्वांचेच सामाजिक व मानसिक स्वास्थ्य बिघडवून टाकत आहे, अशी रास्त भीती वाटू लागते.

नव्या सहस्रकात (इ.स. २०००) जन्मलेले १५ ते २५ या युवक पिढीतील शेकडो तरुण-तरुणी या आभासी जगात रममाण होतात. वेगवेगळे कपडे, केसांच्या तऱ्हा, पार्टीचे तपशील, मित्र-मैत्रिणींबरोबरचे स्टेटस अपडेट्स, प्रसंगी स्वतःच्या खासगी चित्रांचेही प्रदर्शन, छोट्या ‘रील’मधून सतत प्रकाशझोतात राहण्याची केविलवाणी धडपड व स्पर्धा यामध्ये ते अडकलेले दिसतात. या गुंत्याचे करायचे काय हा प्रश्न अक्राळविक्राळ होत चालला आहे.

या सर्व गुंत्यांमध्ये आजूबाजूची परिस्थिती, स्वतःचे कुटुंब, अभ्यास, शारीरिक स्वास्थ्य, मनःस्वास्थ्य व एकूणच व्यक्तिगत व सामाजिक आरोग्य याकडे लाखो तरुणांचे प्रचंड दुर्लक्ष होते आहे. या परिस्थितीला जबादार कोण याचे उत्तर गुंतागुंतीचे आहे. नुकत्याच अमेरिकेतील जवळपास चाळीसहून अधिक राज्यांनी या माध्यमाच्या मालकांना म्हणजेच ‘मेटा’ (फेसबुक व इन्स्टाग्राम) या कंपनीला न्यायालयात खेचले आहे.

भारताचे केंद्रीय विज्ञान-तंत्रज्ञान मंत्री राजीव चंद्रशेखर यावर तिखट प्रतिक्रिया देताना म्हणाले , ‘बेजबाबदार व निर्बंधरहित वागण्याचे दिवस आता संपले आहेत.’ (The days of free pass and immunity are over!) या खटल्याचे निमित्त झाल्या आहेत. याच उद्योगात काम करणाऱ्या फ्रान्सिस हौजन या ३७ वर्षीय महिला अधिकारी.

फेसबुकमध्येच काम करत असताना या कंपनीच्या अंतर्गत धोरणांचा उबग आल्याने त्यांनी घेतलेले अनुभव आता चव्हाट्यावर आणले आहेत. शेकडो कागदपत्रे त्यांनी एका वृत्तपत्राला व वहिनीला दाखवून व्यसनाधीनता वाढवणारी धोरणे ‘मेटा’मध्ये कशी अजूनही चालू ठेवली जात आहेत, याचा गौप्यस्फोट केला. फ्रान्सिस यांनी धोक्याची घंटा वाजवली. ती इतकी टीपेची आहे की त्यामुळे सगळे खडबडून जागे झाले आहेत.

या कंपन्यांवरचा एक गंभीर आरोप म्हणजे त्यांनी वापरकर्त्या ग्राहकांना व्यसनात अडकवणारा सापळा तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून तयार केला आहे. वापरकर्त्यांना चटक लावणे हे त्यांचे उद्दिष्ट. गणिती प्रमेयांचा वापर करून हे केले जाते. इंग्रजीत त्याला अल्गोरिदम म्हणतात.

न्यूनगंड देण्याचे पाप

एक उदाहरण पाहू. मी व माझ्या कुटुंबाने दिवाळीच्या सुट्टीत प्रवासाला कोठे जावे याचा अगदी जुजबी विचार करून जर काश्मीरमधील काही ठिकाणे शोधण्याचा प्रयत्न संगणकावर फेसबुक किंवा इन्स्टाग्रामवर केला तर ताबडतोब या गणिती प्रमेयांप्रमाणे कुठेतरी याची नोंद घेतली जाते.

मग पुढचे सतत काही दिवस किंवा महिने सुद्धा मला फक्त आणि फक्त काश्मीरमधील पर्यटनस्थळे, राहण्याच्या-खाण्याच्या जागा, तेथे काय विकत घ्यावे याविषयीचा जाहिरातींचा भडिमार होत राहतो. जणू काही मी काश्मीरलाच प्रवासाला जावे हे निश्चित करण्याचे काम माझ्याऐवजी ही समाजमाध्यमे करतात. त्याही पुढे जाऊन मी गेलो नाही तर काहीतरी फार गमावणार आहे, ही भावनाही अलगद माझ्या मनात सोडण्याचे काम या जाहिराती करत राहतात.

माझ्यासारखी अन्य कोणती कुटुंबे तेथे जाऊन आली, याची चित्रे आपोपच माझ्या भिंतीवर फेसबुकवर येत राहतात आणि असेच कधीतरी मी पुढचामागचा विचार न करता प्रवासाचे ठरवून महागड्या हॉटेलमध्ये खोलीही आरक्षित करतो! मला वाटत राहते की हा प्रवास केला नाही तर मी जरा मागे राहीन!

आजच्या युवा पिढीला Fear of missing out (FOMO )चा असा न्यूनगंड तयार करण्याचे काम जाणीवपूर्वक केले जाते. हे सर्व कोणत्याही मानवी हस्तक्षेपाशिवाय! म्हणजे या मोठ्या उद्योगांनी निर्माण केलेल्या तांत्रिक प्रणालींद्वारे माझ्या आवडीनिवडी, सवयी व विचाराच्या पद्धतीही निश्चित करण्याचे काम केले जाते.

हीच युक्ती वापरून अनेक युवक व युवती या कंपन्यांचे गिऱ्हाईक होऊन त्यांना हव्या त्या साहित्याचे माहितीचे ग्राहक म्हणूनच वापरले जातात. अर्थातच त्यामध्ये नैतिक व अनैतिकता सीमाही कधी पुसट होतात, हे या युवकांना कळत नाही. काळजीची गोष्ट म्हणजे न कळत्या वयातही या मुलांपर्यंत माहितीचा अमाप पुरवठा या कंपन्या करत राहतात.

त्यामध्ये शारीरिक संबंध, मादक पदार्थे व त्यांची व्यसने याही गोष्टींचा समावेश असतो. सुरुवातीस कुतूहल किंवा केवळ अपघाताने अशी माहिती पाहणारे युवक युवती या जाळ्यात फसतात. मागणी तसा पुरवठा या तत्त्वाने कोवळया वयातील मुले-मुली त्यात अडकवून जातात.

या भडिमारामुळे होणारे दृश्य व अदृश्य परिणाम भयानक आहेत. १३ वयाच्या आतील मुलेमुली आता निराशा, निद्रानाश, आत्महत्येची प्रबळ भावना, एकलकोंडेपणा या व अशा अनेक मानसिक ताणतणाव व आजारांनी घेरले आहेत हे मानसशास्त्राचे अभ्यासक सांगत आहेत. कोणत्या तरी मॉडेलच्या जाहिराती पाहून ‘तिच्या/त्याच्यासारखे आपण दिसावे’ अशा वेडापायी उपासमार करणारी तरुण मंडळी आहेत.

या आभासी माध्यमांमुळे स्वप्रतिमेबद्दल अवास्तव कल्पना करण्याचे चुकीचे बाळकडू व्यापारी संस्कृतीतून पेरले जात आहे. हे फक्त अमेरिकेत आहे असे नाही तर आपल्या आजूबाजूला वेगाने विळखा घालणारे संकट आहे. नजर हटी, दुर्घटना घटी! प्रवास करताना हे वाक्य रस्त्यावर आपण अनेकदा वाचले असेल. आता दररोजच्या जीवनात पालक, शाळाचालक, शिक्षक व ज्येष्ठांना हे वाक्य स्मरणात ठेवावे लागेल.

आपल्या मुलांच्या हातात आपण एक दुधारी शस्त्र समाजमाध्यमाच्या रूपाने दिले आहे. ते न देऊन तर चालणार नाही. हे शस्त्र योग्य प्रकारे वापरण्यासाठी त्यांना शिकवावे लागेल. व्यसन, सवय व योग्य वापर यातील सीमारेषा कशी व केव्हा ओळखायची याची समज पोहोचवावी लागेल.

ही समज उपदेशातून नाही, तर फक्त स्वतःच्या वर्तनातून पोहोचेल. जर आई- वडीलच घरी असताना समाजमाध्यमांवर चार पाच तास घालवत असतील तर कोणत्या तोंडाने ते मुलांना व्यसनाबद्दल बोलणार?

माझ्या परिचयातील एका कुटुंबाने एक वेगळी युक्ती वापराबद्दल केली होती. घरातील आई वडील व दोन मुली या सगळ्यांचे सर्व समाजमाध्यमावरचे सर्व व्यवहार एकमेकाना खुले होते. घरातील सर्वांना एकमेकांचे पासवर्ड माहिती होते! त्यामुळे चोरूनमारून काही आक्षेपार्ह मजकूर, चित्र, सिनेमा कोणी पाहणे हे शक्य नव्हते! त्यासाठी घरात आश्वासक वातावरणही होते.

जरी हे शक्य नसले तरी व्यसनाच्या मार्गावर न जाण्यासाठी मित्र मैत्रिणी, क्रीडांगणे, पालक, समाजमंदिरे, अभ्यासिका, व्यायामशाळा, अधिमित्रांचे मार्गदर्शन असे अनेक पर्याय असू शकतील का? किशोर-किशोरींना या व्यसनापासून दूर राहण्यासाठी नव्या सकारात्मक निश्चयाच्या सवयी शिकवता येतील का?

पुण्यात व महाराष्ट्रात गेली पाच वर्षे ताराचंद रामनाथ सेवा ट्रस्ट (https://www.trst.org.in/) व ज्ञान प्रबोधिनी संशोधन संस्था यांच्या मार्फत ‘संयम’ प्रकल्पद्वारे सुमारे तीस हजार मुले- मुली असे नव्या सकारात्मक वर्तनाचे शिक्षण घेत आहेत. व्यसनात अडकण्यापेक्षा स्वनियंत्रण कसे ठेवता येईल, अपाय करणाऱ्या सवयीना नाही कसे म्हणता येईल, याचे हे लोकशिक्षण शाळांमधून व वस्त्यांमधून देण्याचा हा प्रयत्न आहे. असे अनेक प्रयोग आले तर व्यसनाचा हा अजगर लांब ठेवण्यात काही तरी यश नव्या पिढीला येईल .

(लेखक सामाजिक कार्यकर्ते, अभ्यासक व सैयम प्रकल्पाचे मानद मार्गदर्शक आहेत.)